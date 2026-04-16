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NA GROBLJU BARE

Poznat termin sahrane brutalno ubijenom Adnanu Metanoviću

Adnan Metanović je sin Ruždije Metanovića, poznatog menadžera i producenta, koji je preminuo 2015. godine nakon teške bolesti

Sahrana Adnanu Metanoviću. Facebook

S. S.

16.4.2026

Sahrana Adnanu Metanoviću, kojeg su brutalno ubili Dino Ćorić, Nikola Pranjić i Armin Šljivo bit će obavljena sutra u 13 sati na groblju Bare.

Iza Adnana su ostali majka, sestra, te mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Podsjećamo, Adnan Metanović je sin Ruždije Metanovića, poznatog menadžera i producenta, koji je preminuo 2015. godine nakon teške bolesti.

Metanović je satima mučen u svom stanu u naselju Dobrinja, a onda je bačen s balkona na šestom spratu kako bi sve izgledalo kao samoubistvo. U trenutku bacanja s balkona bio je živ.

# SARAJEVO
# SAHRANA
# ADNAN METANOVIĆ
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