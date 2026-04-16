Odbrojavanje dana do gašenja proizvodnje čelika: Vlast sahranila ključnu industriju

Industrija čelika Bosne i Hercegovine odbrojava dane do gašenja posljednje visoke peći u „Novoj Željezari“ Zenica, najavljenog za 24. april. Vlasti šutke ispraćaju najavljeno gašenje 11.000 radnih mjesta. Ne nude ni plan za spas, ni komentar, ni objašnjenje, čak ni kurtoazno saopćenje.

- Bojim se da smo zakasnili na sve vozove - kaže predsjednik Sindikata „Nove Željezare“ Zenica Rašid Fetić. Objašnjava da je 50 posto nade u opstanak izgubljeno gašenjem „Koksare“ Lukavac i Rudnika „Ljubija“ u Prijedoru, iz kojih su stizali željezna ruda i koks.

Radnici su rudom i koksom „hranili“ visoke peći i proizvodili željezo i čelik. Nakon gašenja ovog lanca, jedina takva proizvodnja u regiji će biti ona u Srbiji, kojom upravlja kineska kompanija u Smederevu.

Sumnjivi investitori

Zajednička imena u lancu triju spomenutih kompanija su Gordan Pavlović Goci, fočanski investitor blizak Miloradu Dodiku, i dva investitora iz Indije, braća Pramod i Lakšmi Mital (Lakshmi Mittal). Pramod je uništio „Koksaru“ u Lukavcu, i pobjegao u London od optužnice bh. pravosuđa. Ostavo je 12 miliona eura kaucije, kao sitan bakšiš za građane BiH. Njegov brat Lakšmi je iscijedio i posljednji euro iz Zeničke željezare. Kupio ju je od domaće vlasti 2004. godine, za jednu marku i mnogo obećanja o ulaganjima. Poslovao je po principu - profit meni i bratu, a građanima dugovi, potraživanja radnika i zagađenje. Ostatke industrije je prodao Pavloviću.

Iza poslovanja ove trojke su ostali dugovi i hiljade otpuštenih radnika širom BiH. Ostali su zagađenje i zapuštena industrija, u čiju se modernizaciju nije ulagalo ništa. Domaće vlasti su sve to godinama šutke posmatrale, pa nema sumnje da će tako ostati do samog kraja.

Od početka ove godine je EU uvela CBAM regulativu o emisiji karbona, u vidu dodatne takse na industrijske proizvode iz zemalja pooput BiH, koje nemaju sistem oporezivanja emisija CO2. Mital se na vrijeme povukao i prodao „Željezaru“ i dugove Pavloviću, za manje nego što bi dobio da je pogone prodao u staro željezo. Pavlović je davno usavršio stečajnu vještinu da iz posrnule fabrike izvuče zdravi dio u obliku nekretnina, dozvola ili sirovina, a dugove i radnike prepusti državi i povjeriocima.

Manevar SNSD-a

Vijeće ministara BiH je odbilo Pavlovićev zahtjev da kao privremenu zaštitnu mjeru uvede carine na uvoz čelika od 30 posto. Upućen je preko Staše Košarca, lojalnog ministra Milorada Dodika. Zahtjev bi, prema pisanju portala Capital, Pavloviću donio monopol na čelik i zaradu od 50 miliona eura, nauštrb domaćih prerađivača metala.

Tako je jedina zaštitna mjera, koju su vlasti pokušale usvojiti, raskrinkana kao neuspjeli manevar SNSD-a da pogoduje Pavloviću. Na pozive novinara da komentarišu i objasne stanje, nadležne institucije odgovaraju tišinom, koja govori više od riječi.

Nedomaćinska vlast

BiH u posljednjih pet godina bilježi trajan i snažan rast uvoza čelika i čeličnih proizvoda, po cijenama koje ozbiljno ugrožavaju održivost domaće industrijske proizvodnje, navode za „Avaz“ iz Vanjskotrgovačke komore BiH.

Poručuju da posebno zabrinjava što Evropska unija i zemlje regiona aktivno primjenjuju mjere za zaštitu vlastite industrije, dok BiH vlasti te mehanizme ne koristi. To vodi gašenju domaće proizvodnje i gubitku radnih mjesta, te povećanju zavisnosti BiH od uvoza osnovnih industrijskih proizvoda.

Nadležne institucije trebaju uskladiti trgovinske politike s praksama EU i zemalja regiona, zaštititi domaću industriju, i u saradnji s domaćim proizvođačima definisati dugoročne mjere za zaštitu i razvoj industrije, ističu iz VTK BiH.