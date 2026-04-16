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MAGNITUDA 3,2 RICHTERA

Zemljotres pogodio jug BiH: Osjetio se i u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 15:43 sati u blizini granice s Crnom Gorom

Zemljotres na jugu BiH. EMSC

M. Až.

16.4.2026

Zemljotres jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je u četvrtak poslijepodne područje Bileće u Bosni i Hercegovini, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Podrhtavanje tla zabilježeno je u 15:43 sati u blizini granice s Crnom Gorom, a prema dostupnim podacima hipocentar potresa bio je na dubini od oko 12 kilometara.

Građani su na platformi EMSC-a podijelili svoja iskustva o jačini potresa.

"Jako je zatreslo", napisao je jedan korisnik iz Bileće, dok je drugi iz Trebinja naveo da se osjetilo snažno podrhtavanje.

Zemljotres se osjetio širom Bosne i Hercegovine, ali i u Hrvatskoj, uključujući Zaton i Dubrovnik.

"Zatreslo je, trajalo je četiri, pet sekundi", naveli su građani.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima. Nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju.

# ZEMLJOTRES
# BILEĆA
# CRNA GORA
# HRVATSKA
# BIH
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