Svetozar Ćorović: 107. godišnjica smrti jednog od najistaknutijih bh. književnika

Na današnji dan 1919. godine, u Mostaru je preminuo jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih književnika Svetozar Ćorović, od posljedica bolesti koju je dobio na ratištima i u logorima tokom Prvog svjetskog rata.
Sa svojim savremenicima i prijateljima piscima, među kojima su bili Aleksa Šantić, Osman Đikić i Jovan Dučić, Ćorović je činio poznatu mostarsku književnu i kulturnu grupu. U njegovim djelima su prefinjenim i lako razumljivim, jednostavnim i prirodnim pripovijedanjem, uz lične spoznaje i emocije, opisani historijski događaji na našim prostorima u vremenu u kojem je živio, poput Hercegovačkog ustanka 1882. godine, austrougarske aneksije BiH 1908., Prvog svjetskog rata 1914. godine...
U pripovijetkama, romanima, crticama i dramama koje je napisao Ćorović je faktografski vjerno dočarao život u Hercegovini i Mostaru, koji su bili njegova najveća inspiracija. Njegovi junaci su ljudi svih vjera, narodnosti i staleža, mali i veliki, obični i gazde, zanatlije, vojnici i sveštenici, čije je strahove, želje, nade, ljubav, ali i tugu opisivao. Nije pisao prema postavljenim normama, nego onako kako je on želio, pa je upravo zbog svog specifičnog stila pisanja i svrstan među najveće književnike u Bosni i Hercegovini, ali i cijelom našem regionu.
Urednik „Zore“
Svetozar Ćorović je bio veoma plodonosan pisac, iako je živio samo 44 godine. Rođen je 29. maja 1875. godine u trgovačkoj porodici u Mostaru, u kojem je završio osnovnu i srednju trgovačku školu.
Godine 1891., kada je imao samo 16 godina, Ćorović je napisao pjesmu ”Siroče na majčinom grobu” inspiriran istoimenom slikom malenog dječaka koji leži na majčinom grobu, koju je naslikao likovni umjetnik Uroš Predić. Pjesma, koja je objavljena 1892. u časopisu „Golub“, ni danas nikoga ko je pročita ne ostavlja ravnodušnim.
U vrijeme aneksione krize, 1908., izbjegao je u Italiju, a 1910. godine izabran je za poslanika prilikom prvog zasjedanja Bosanskog sabora. Odmah po izbijanju Prvog svjetskog rata, 1914. godine, bio je uhapšen i odveden u taoce, a potom mobiliziran i kao vojnik poslan u Mađarsku, odakle se teško bolestan vratio u Mostar 1917. godine.
Svoja djela Ćorović je objavljivao u mnogim listovima i časopisima: „Golub“, „Neven“, „Zora“, „Bosanska vila“, „Luča“, „Otadžbina“ i „Brankovo kolo“, a bio je i aktivan član mostarskog društva „Gusle“. Jedan je od osnivača časopisa „Zora“, pokrenutog u aprilu 1896., kojem je bio, zajedno s Aleksom Šantićem, prvi urednik. Bio je i urednik kalendara „Neretljanin“ (1894., 1895.), te član redakcije i saradnik opozicionog lista „Narod“ (1907.).
Ćorović je za kratkog života napisao i ostavio nam u amanet brojna djela, između ostalih, zbirku pjesama „Poletarke“, zbirke pripovijedaka „Krvni mir“, „Razoreno gnijezdo“ i „Iz moje domovine“, novele „Moji poznanici“, „U časovima odmora“, „Komšije“ i „Brđani“, romane „Ženidba P. Karantana“, „Majčina sultanija“, „Stojan Mutikaša“, „Jarani“, „U ćelijama“ i „Među svojima“, te drame „Zulumćar“ i „Ajša“.
„Stojan Mutikaša“
Najpoznatije njegovo djelo je roman „Stojan Mutikaša“ u kojem je opisan život siromašnog dječaka kojeg otac dovodi u grad kod trgovca na službu, gdje počinje njegovo odrastanje i formiranje ličnosti. Iako živi teškim životom, udaljen od svoje porodice, Stojan postepeno napreduje, te od siromašnog djeteta postaje ugledni, bogati trgovac, ali zbog nezahvalnosti i pohlepe na kraju gubi sve. Ćorović je romanom „Stojan Mutikaša“ poručio i primjerom pokazao kako završavaju pohlepni i nezahvalni ljudi.
„...A ja bi' da imam i koliko on, i koliko gazda Radovan, i svi zajedno! ... Tako je nakupovao još nekoliko ostarijih kuća, pa njiva, vinograda, mlinica. Izgledalo je da će za 'Anđine novce' čitav šeher kupiti...“
Prema romanu „Stojan Mutikaša“, reditelj Fedor Handžeković režirao je istoimeni film, jedan od bosanskohercegovačkih pionirskih igranih filmova nastalih nakon Drugog svjetskog rata. Film je doživio veliki uspjeh i dobio drugu nagradu publike (stručni žiri tada nije postojao) na prvom Pulskom filmskom festivalu 1954. godine, a Dušan Janićijević, koji je glumio Stojana, dobitnik je nagrade za najbolju glavnu ulogu. Godine 1977., prema ovom romanu, snimljena je i jedna od kultnih TV serija bivše SFRJ „Porobdžije“ u režiji Aleksandra Jevđevića.
U Bileći se tradicionalno, svake godine u septembru, održavaju "Ćorovićevi susreti pisaca".
Rođen botaničar i prirodnjak Josif Pančić
1814. - Rođen botaničar i prirodnjak Josif Pančić, prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. Radio je kao ljekar u Paraćinu, Jagodini i Kragujevcu, a 1856. je postao profesor Liceja i potom Velike škole (univerzitet) u Beogradu, čiji je rektor bio šest puta. S izvanrednim poznavanjem prirodnih nauka, proučavao je floru, faunu i mineralogiju Balkanskog poluostrva, opisavši gotovo 80 biljnih i životinjskih vrsta do tada nepoznatih nauci. Otkrio je novu vrstu endemsko-reliktnog četinara na planini Zelengori, poznatu kao "Pančićeva omorika". Osnovao je i uredio Botaničku baštu u Beogradu. Objavio je 30-ak radova iz botanike, zoologije, geologije, mineralogije, šumarstva i arheologije.
1898. - U Tuzli osnovano prvo profesionalno pozorište u BiH. Njegov inicijator bio je Mihajlo Crnogorčević uz pomoć bračnog para Stjepana i Marice Jurković, ali i brojnih građana. Prvo pozorište imalo je 20 članova te je radilo brojne predstave u skromnim uslovima, ali vrlo uspješno.
1937. - Patak Dača (Daffy Duck) debitirao je u kratkom crtanom filmu Teksa Everija (Tex Avery) „Porky's Duck Hunt“ studija Warner Bros.
Rođen bosanskohercegovački slikar Ismar Mujezinović
1942. - Rođen Ismar Mujezinović, bosanskohercegovački slikar, književnik i scenograf, sin jednog od najboljih bh. slikara svih vremena Ismeta Mujezinovića. Akademiju likovnih umjetnosti, Odsjek za slikarstvo, Ismar je završio u Zagrebu 1966. godine. Bio je saradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića do 1969., a sarađivao je i na filmu „Bitka na Neretvi“, kao scenograf i kostimograf, te u filmovima „19 djevojaka i mornar“ i „Deveto čudo na istoku“. Radio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu kao šef Katedre za slikarstvo do 1979. godine, kada je postao samostalni umjetnik. Autor je čuvenih plakata Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Snimao je kratke igrane filmove ("Crvenkapica se crveni", "Sjena", "Dvojnica", "Zid", "Makar i u tri boje", "Selfie"), kao i dugometražne igrane ("Enigma" "Dim/monofobija", "Ajvar"), te dugometražni dokumentaarni film "Ismet Mujezinović-atelje". Napisao je i izdao romane "Ring", "Crvenkapica se crveni", "Noć vještica", "K-15", "Nasljeđe", "Pijetao", pripovijetke "zlo.ba dobro.ba", "Zagreba.čke", "Nesnimljeni scenariji" i knjigu o svom ocu Ismetu Mujezinoviću - "Ismet Mujezinovic - Portret sa spomenicom", a također je izdao dva CD albuma sa svojom muzikom - 12 numera iz dugometražnog igranog filma "Dim/monofobija" i 12 numera za dugometražni igrani film "Ajvar". Ismar Mujezinović bio je predsjednik Udruženja likovnih umjetnika i Udruženja primijenjenih umjetnika BiH, te predsjednik Davalaca kulture pri Republičkoj skupštini za kulturu i Skupštini za kulturu grada Sarajeva. Nagrađen je Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva 1979. godine. Bio je u žirijima svih značajnih izložbi, republičkih nagrada i manifestacija u Sarajevu kao što su Yu likovne izložbe, teatar festival MESS, arhitektura, fotografija itd. Osnivač je s porodicom i prvi donator fonda "Ismet Mujezinović" pri Galeriji portreta Tuzla.
1942. - Umro nobelovac Žan Batist Peri (Jean Baptiste Perrin), francuski fizičar i hemičar, koji je, istražujući rendgensko i katodno zračenje, prvi dokazao da su katodne zrake roj čestica negativnog naboja (1895.). Proučavao je Braunovo (Brown) gibanje i tim pokusima potvrdio atomsku građu tvari. Proučavanjem taloženja koloidnih čestica u otopinama potvrdio je Ajnštajnovu (Einstein) teorijsku jednadžbu, koja se odnosi na tu pojavu, te procijenio obim atoma i molekula kao i njihov broj u zadanom volumenu, to jest odredio je vrijednost Avogadrovog broja. Napisao je nekoliko udžbenika i popularnih djela iz fizike. Za rad na dokazivanju diskontinuirane strukture tvari i za otkriće sedimentacijske ravnoteže dobio je, 1926. godine, Nobelovu nagradu za fiziku.
1959. - Faruk Jažić, bosanskohercegovački muzičar, producent, pisac, kompozitor i interpretator, rođen je na današnji dan. Cijeli životni vijek posvetio je muzici. Tokom bogate karijere bio je dugogodišnji član narodnog orkestra Radio-Televizije Sarajevo, muzički producent Sarajevske filharmonije, autor niza patriotskih i pop-rok pjesama, aranžer bh. tradicionalne muzike, član Džez kluba, a osnivač je i urednik producentske kuće „Bosnaton“. Preminuo je 12. januara 2011. godine.
Rođen akademski slikar Mirsad Džombić
1960. – U Lukavcu je rođen Mirsad Džombić, bosanskohercegovački i njemački akademski slikar. Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine od 1984. godine. Radio je i kao ilustrator knjiga, ilustrovavši više od 180 knjiga iz različitih oblasti. Uporedo s tim, radio je u kulturno-obrazovnom programu RTV Sarajevo, gdje je uređivao i vodio emisiju "Kroz sfumato saznanja vječitih Stvaralaca". Također, bio je i tehnički urednik mnogih listova kao što su: "Behar“, „Journalist", "Walter", "Lastavica" i drugi. Od 1995. godine živi i radi u Bremenu, gdje je u jesen iste godine otvorio slikarski studio, a u ljeto 1996. jedan u Asendorfu (Niemannsbruch). Izlagao je svoje slike u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Bremenu, Donjoj Saksoniji i Baden-Württembergu. Kao fotograf i filmski umjetnik osvojio je dvije promotivne nagrade u Njemačkoj.
1982. - Umro Mensur Memo Dervišević, bosanskohercegovački slikar. Najznačajniji dio svog stvaralačkog opusa ostvario je u Tuzli. Učestvovao je u estetskom oblikovanju interijera tuzlanskog hotela "Bristol", kina "Mladost" i "Ekspres restorana", gdje je radio na mozaicima i zidnim slikama: "Donju Tuzlu opasala guja", "Kamena s ramena" i "Teferič". Niz njegovih djela ostao je u vlasništvu tadašnjih jugoslavenskih ambasada u zemljama Afrike, Bliskog istoka i drugdje. U svom stvaralaštvu bio je na tragu bh. tradicije, nekad, poput Maka Dizdara u poeziji, spajajući bosansko srednjovjekovlje sa savremenošću, a često na tragu bosanske sevdalinke i lirsko-baladne tradicije, vizuelno, kao, naprimjer, na slici "Svadili se orli i sokoli".
Preminuo kolumbijski i južnoamerički pisac Gabrijel Garsija Markes
2014. - Preminuo veliki kolumbijski i južnoamerički pisac Gabrijel Garsija Markes (Gabriel Garcia Marquez), autor čuvenog romana "Sto godina samoće" koji je prodat u više od 30 miliona primjeraka. U njemu je opisan život izolovanog južnoameričkog sela gdje su neobični događaji predstavljeni kao sasvim obični. Markes se smatra najpoznatijim piscem magičnog realizma, žanra u kome se prepliću mitovi i magija s realnošću svakodnevne egzistencije. Najviše je doprinio tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svjetske kulturne javnosti šezdesetih godina 20. stoljeća. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1982. godine. Ostala djela: "Pukovniku nema ko da piše", "Ljubav u doba kolere", "Jesen patrijarha”…
2016. - Umrla američka glumica Doris Roberts, najpoznatija po ulozi Meri Baron (Marie Barone) u TV seriji “Everybody Loves Raymond” za koju je dobila tri nagrade Emi. Njena televizijska karijera započela je 1952. godine nastupom u TV seriji “Studio One”. Tih godina je također počela nastupati na Brodveju. Njen najpoznatiji film je “The Honeymoon Killers” iz 1970. Osim glumom, Roberts se bavila i kulinarstvom, te je objavila knjigu “Are You Hungry, Dear? Life, Laughs, and Lasagna”. Bila je aktivna i u borbi za prava životinja.