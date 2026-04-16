Lakić iz SAD-a: Nadamo se ukidanju američkih carina za BiH

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, boravi u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se razgovara o unapređenju ekonomskih i strateških odnosa.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da su u fokusu sastanaka bili ključni energetski projekti, posebno Južna interkonekcija, o kojoj je razgovarano s predstavnicima State Departmenta i drugim američkim zvaničnicima.

Tokom susreta razmatrane su sve relevantne okolnosti vezane za realizaciju ovog projekta, koji se smatra jednim od najvažnijih za energetski sektor.

Poseban akcenat stavljen je i na trgovinsku razmjenu, gdje je otvoreno pitanje ukidanja američkih carina za Bosnu i Hercegovinu.

- Zamolili smo da se u narednom periodu razmotri mogućnost ukidanja ovih carina. Naša namjenska industrija, tržište Sjedinjenih Američkih Država posmatra kao jedno od najbitnijih. Međutim, ove carine nam sigurno ne olakšavaju budući rad, tako da se iskreno nadam da će u narednom periodu doći i do njihovog ukidanja - poručio je Lakić.

Dodao je da je posjeta SAD-u iskorištena za jačanje saradnje i unapređenje odnosa između Bosne i Hercegovine i američkih partnera.