Begić nakon isključenja iz SBiH: "Ovo je izborna godina, još nisam odlučila gdje dalje"

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Zumra Begić isključena je iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH), a već se spekuliše o njenom narednom političkom angažmanu.

I prije formalnog isključenja isticala je da se više ne osjeća članicom ove stranke, dok je kao razlog navedeno njeno glasanje za smjenu stranačkog kolege Žarka Vujovića s pozicije predsjednika Skupštine TK.

- To isključenje je ciljano nanošenje štete, da se nametne neki negativan stav o meni. Isključuješ nekoga ko se ne odaziva na sastanke, ko se potpuno distancirao, to samo pokazuje neku lošu namjeru - izjavila je Begić.

Govoreći o nastavku političke karijere, navodi da još nije donijela konačnu odluku.

- Spominju se Savez za bolju budućnost (SBB), Demokratska fronta (DF), Narod i pravda (NiP), ali ja ni s kim nisam ništa dogovorila. Još nisam odlučila hoću li nastaviti aktivni politički angažman ili ne - kaže Begić.

Dodaje da ima privatnu praksu kao liječnica te da nikada nije bila profesionalni zastupnik, ali da je aktuelna situacija nije obeshrabrila.

- Ovo je izborna godina, ako ću negdje ići, trebala bih se odlučiti, ali još nisam. Poziva od političkih stranaka sam imala, ne mogu reći da nisam - zaključila je Begić.

Podsjećamo, Begić je u aktuelni mandat ušla s liste SDA, potom je 2024. prešla u Socijaldemokrate BiH, a 2025. u SBiH, čiji više nije član.