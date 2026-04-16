Stanivuković uzvratio lideru SNSD-a: "Dodik je prva lopata RS, gdje god je zagrebao tu je ostala samo velika laž"

Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković oglasio se putem društvenih mreža uputivši niz oštrih kritika na račun Milorada Dodika, kojeg je nazvao "prvom lopatom RS“, tvrdeći da iza brojnih polaganja kamena temeljaca nije uslijedila realizacija projekata.

Stanivuković je optužio Dodika za niz neispunjenih obećanja i, kako je naveo, višegodišnje obmane građana.

- Milorad Dodik je prva lopata Republike Srpske. Gdje god je ovaj čovjek lopatom zagrabio, tu se ništa nije desilo. Osim jedne velike laži - poručio je Stanivuković.

U nastavku je naveo primjere, tvrdeći da su brojni projekti ostali samo na obećanjima.