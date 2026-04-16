Admiral Dragone: Zapadni Balkan visoko na agendi NATO-a

Predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a admiral Giuseppe Cavo Dragone poručio je nakon sastanka s delegacijom Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da je zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO te da je njihova predanost stabilnosti u našem regionu snažna i dugoročna.

Admiral Dragone, koji boravi u dvodnevnoj posjeti BiH, istakao je da trenutna globalna sigurnosna situacija zahtijeva angažman svih učesnika te da su zbog toga NATO-u partnerstva važna.

- Mi smo Savez koji se sastoji od 32 države, ali imamo prijatelje u cijelom svijetu, od Azije do Afrike, Bliskog istoka, čak i do Južne Amerike. NATO i njegove članice su svjesne da je globalna saradnja od koristi za sve one koji su uključeni u nju te da svi zajedno doprinosimo poboljšanju sigurnosti šire međunarodne zajednice. Stoga partnerstvo između NATO-a i BiH u tom smislu nije drugačije - kazao je.

Praktična saradnja

Podsjetio je da je BiH 2006. godine pristupila programu Partnerstvo za mir, naglasivši da saradnja s Alijansom datira još iz ranijeg perioda.

Napomenuo je da će se tokom boravka u BiH susresti s političkim i vojnim vrhom BiH, što potcrtava praktičnu saradnju između NATO-a i naše države.

- Osim toga, danas sam već imao sastanke i sa komandantima NATO štaba Sarajevo i EUFOR-a. Svjesni dešavanja u svijetu moramo objasniti široj javnosti da je pravilno investiranje u odbranu i sigurnost izuzetno važno - naglasio je predsjedavajući Vojnog odbora NATO-a.

Istakao je da zapadni Balkan zauzima visoko mjesto na agendi NATO-a, ističući da je riječ o regionu od strateškog značaja za Savez.

- Naša predanost stabilnosti u ovom regionu je snažna i takva će i ostati. Nećemo dozvoliti da se pojavi sigurnosni vakuum - poručio je.

Ključna uloga

Zamjenik ministra odbrane Slaven Galić, koji je predvodio delegaciju Ministarstva odbrane i OSBiH, istakao je da prisustvo NATO štaba u Sarajevu, zajedno sa snagama EUFOR-a, ima ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti i sigurnosti BiH, naglašavajući da su sigurnost i stabilnost temelj ekonomskog razvoja.

Dodao je da NATO kontinuirano ulaže u sigurnosne institucije, prije svega Ministarstvo odbrane i Ministarstvo sigurnosti BiH te da je u okviru petogodišnjeg plana predviđeno oko 35 miliona eura kroz različite programe, one koji su već implementirani, kao i kroz one čija realizacija tek predstoji.

Ukazao je na značaj saradnje sa NATO štabom u Sarajevu te saradnje sa EUFOR-om, naglašavajući praktičnu korist koju jedinice OSBiH imaju kroz vježbe, treninge i ostale aktivnosti kojim poboljšavaju svoju spremnost.

Na kraju obraćanja medijima, zamjenik ministra odbrane BiH poručio je da je BiH opredijeljena za članstvo u NATO-u te da je to krajnji strategijski cilj naše države.

Današnjem sastanku je prisustvovao i načelnik Zajedničkog štaba OSBiH general-pukovnik Gojko Knežević sa zamjenicima.

Admiral, koji predsjedava najvišim vojnim tijelom NATO-a, posjetit će i Ured visokog predstavnika (OHR), zapovjedništvo EUFOR-a, NATO štab Sarajevo te Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu.