URŽ odbio žalbu Planet Softa: Američka kompanija Smartmatic će, definitivno, instalirati nove izborne tehnologije!

Ured za razmatranje žalbi BiH odbio je žalbu Planet Softa na odluku Centralne izborne komisije BiH da posao nabavke izbornih tehnologija dodijeli američkoj kompaniji Smartmatic, saznaje Istraga.ba. URŽ je odluku donio u četvrtak popodne, ali ona još nije dostavljena CIK-u. Nakon ove odluke URŽ-a, skoro je pa otvoren put CIK-u da sa američkim Smartmaticom zaključi ugovor vrijedan 74,5 miliona maraka. Istina, u URŽ-u se nalazi još jedna žalba, ona kompanije Provis iz Bijeljine, ali njihovi argumenti, kako saznajemo, još su slabiji od argumenata koja je ponudila kompanija Planet Soft. Provis je, naime, u svojoj ponudi prekoračio procijenjenu vrijednost posla, tako da bi, prema Zakonu o javnim nabavkama, URŽ morao odbaciti njihovu žalbu.

Podsjećamo, 19. marta ove godine Centralna izborna komisija BiH je odlučila da konzorciju firmi koju predvodi bh. podružnica američke kompanije „Smartmatic“ dodijeli posao nabavke biometrijske opreme i skeniranja listića na izborima vrijedan 74,5 miliona KM. Odluku je podržalo 6 članova, a samo je Vlado Rogić bio protiv, kazavši da je Komisija na nabavku tri puta mijenjala zapisnik. Dodao je da su u toku rada Komisije “vjerovatno” procurile informacije iz CIK-a o samom procesu odabira najboljeg ponuđača.

- Neki mediji su objavljivali šta se u postupku Komisije događalo. Kada sad to vidimo onda vidimo da su ti mediji objašnjavali i uticali. Koliko su uspjeli uticati na rad CIK-a i Komisije, onda dolazimo do zaključka da je tu bilo namjere za pritiskom. Koliko se Komisija tome oduprla na nama je da ispitamo. Da je taj proces išao iz ove kuće prema medijima je vrlo bolno za nas . kazao je tada Vlado Rogić, negodujući što konzorcij okupljen oko kompanije Planet Soft iz Banje Luke nije dobio posao.

Tri najpovoljnija ponuđača

CIK-ova Komisija za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima predložila tri najpovoljnija ponuđača. Na prvom mjestu, zahvaljujući damping cijenama, našao se konzorcij IT kompanija povezanih sa HDZ-om i SNSD-om te korejskom kompanijom koja je organizovala izbore u Rusiji.

Konzorcij koji čine Planet Soft iz Banjaluke, Katarina d.o.o. iz Mostara, Core d.o.o. iz Sarajeva te južnokorejska kompanija Miru Systems dala je, na prvu, najpovoljniju ponudu za ovaj posao. Od prvog sljedećeg ponuđača ponuda je je jeftinija čak 17 miliona maraka.

Američki Smartmatic, koji je drugi na listi, tražio je 74,5 miliona maraka (plus PDV). Rok isporuke opreme je 139 dana od dana potpisivanja ugovora, a produžena garancija je pet godina. Treću ponudu dostavila je kompanija Artco Group. Oni za ovaj posao traže 79,7 miliona maraka plus PDV, a rok isporuke im je 170 dana od dana potpisivanja ugovora.

Nerazumno niska ponuda

Članovi CIK-a su, međutim, ocijenili da je ponuda konzorcija Planet Softa nerazumno niska, a njihovi rokovi za isporuku nisu realni.

Eksperti iz CIK-a su procijenili da ovaj konzorcij ne može realizirati posao uvođenja novih tehnologija u izborni proces BiH.

Raspisivanje izbora

Opći izbori u BIH bi, prema Zakonu, trebali biti održani 4. oktobra 2026. godine. CIK ih mora raspisati u maju. Najkasnije do kraja aprila CIK bi mogao, ali i morao potpisati ugovor sa Smartmaticom. Jer ako je rok za isporuku 170 dana od dana potpisivanja ugovora, kasnije potpisivanje ugovora bi moglo ugroziti uvođenje novih izbornih tehnologija.

Također, treba imati na umu da će Planet Soft vjerovatno pokrenuti i upravni spor pred Sudom BiH. Ukoliko bi, recimo, Sud BIH presudio u njihobvu korist sve bi se vratilo na početak. No, Planetova žalba Sudu BiH ne odlaže potpisivanje ugovora, piše Istraga.ba.