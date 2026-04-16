Autor knjige "Kilometri sreće" govorio o putu do transplantacije: Dževad Ponjević donirao bubreg i spasio život rođaku

Dževad Ponjević, novinar i autor knjige „Kilometri sreće“, govorio je za „Avaz“ o svojoj životnoj priči koja nosi snažnu poruku o humanosti, darivanju i odgovornosti prema drugima. Njegova priča počinje u trenutku kada se njegov rođak drugi put suočio s teškom borbom za život. Već jednom mu je sestra donirala bubreg koji je trajao petnaest godina. Kada je ponovo bilo potrebno pronaći donora, Ponjević je odluku donio brzo i bez dileme. Najteže je čekati - Kada sam saznao da imam odgovarajuću krvnu grupu, nisam razmišljao. Odlučio sam se na taj humani čin - kaže Ponjević.

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Put do transplantacije, navodi, bio je dug i iscrpljujući. Brojni pregledi, neizvjesnost i odlasci u Minhen obilježili su taj period. Sve se dodatno zakomplikovalo u vrijeme pandemije COVID-19, kada je transplantacija više puta odgađana. - Ništa mi nije bilo teško kao čekanje. Vrijeme je tada bilo najvažnije, a stalna odgađanja su bila najteža - prisjeća se. Ipak, 2022. godine transplantacija je uspješno obavljena, a njegova odluka donijela je novu šansu za život. Nakon tog iskustva, kako kaže, njegov život je dobio drugačiju vrijednost. - Nisam ništa izgubio, dobio sam još više snage, ljubavi i vjere. Svako jutro se budim sretan jer znam šta sam učinio - ističe. Dodaje da čovjek nakon takvog iskustva počne više cijeniti zdravlje, ali i ljude oko sebe. - Podrška porodice i prijatelja tada znači mnogo. Jedna poruka ohrabrenja može promijeniti cijeli dan – istaknuo je. Kroz svoju ličnu priču, Ponjević ukazuje i na širi problem u društvu. Transplantacijska medicina u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava s brojnim izazovima, a svijest o donorstvu nije na zadovoljavajućem nivou.

Ponjević: Najteže mi je bilo čekanje . Facebook Ponjević: Najteže mi je bilo čekanje . Facebook