Autor knjige "Kilometri sreće" govorio o putu do transplantacije: Dževad Ponjević donirao bubreg i spasio život rođaku

Dževad Ponjević, novinar i autor knjige „Kilometri sreće“, govorio je za „Avaz“ o svojoj životnoj priči koja nosi snažnu poruku o humanosti, darivanju i odgovornosti prema drugima.
Njegova priča počinje u trenutku kada se njegov rođak drugi put suočio s teškom borbom za život. Već jednom mu je sestra donirala bubreg koji je trajao petnaest godina. Kada je ponovo bilo potrebno pronaći donora, Ponjević je odluku donio brzo i bez dileme.
Najteže je čekati
- Kada sam saznao da imam odgovarajuću krvnu grupu, nisam razmišljao. Odlučio sam se na taj humani čin - kaže Ponjević.
Put do transplantacije, navodi, bio je dug i iscrpljujući. Brojni pregledi, neizvjesnost i odlasci u Minhen obilježili su taj period. Sve se dodatno zakomplikovalo u vrijeme pandemije COVID-19, kada je transplantacija više puta odgađana.
- Ništa mi nije bilo teško kao čekanje. Vrijeme je tada bilo najvažnije, a stalna odgađanja su bila najteža - prisjeća se.
Ipak, 2022. godine transplantacija je uspješno obavljena, a njegova odluka donijela je novu šansu za život. Nakon tog iskustva, kako kaže, njegov život je dobio drugačiju vrijednost.
- Nisam ništa izgubio, dobio sam još više snage, ljubavi i vjere. Svako jutro se budim sretan jer znam šta sam učinio - ističe.
Dodaje da čovjek nakon takvog iskustva počne više cijeniti zdravlje, ali i ljude oko sebe.
- Podrška porodice i prijatelja tada znači mnogo. Jedna poruka ohrabrenja može promijeniti cijeli dan – istaknuo je.
Kroz svoju ličnu priču, Ponjević ukazuje i na širi problem u društvu. Transplantacijska medicina u Bosni i Hercegovini i dalje se suočava s brojnim izazovima, a svijest o donorstvu nije na zadovoljavajućem nivou.
- Ljudi znaju za donorsku karticu, ali rijetko razmišljaju o donorstvu dok se to ne desi u njihovoj porodici. O ovoj temi treba više govoriti - naglašava.
U tome važnu ulogu imaju i organizacije poput Donorske mreže BiH koje kroz edukaciju i kampanje nastoje približiti ovu temu građanima.
Heroji među nama
Iz potrebe da pomogne drugima nastala je i njegova knjiga „Kilometri sreće“. Kaže da je želio podijeliti svoje iskustvo sa svima koji prolaze kroz slične situacije.
- Mnogi pacijenti traže odgovore i prolaze kroz isto. Zato sam odlučio napisati knjigu kao svojevrsni vodič i podršku - objašnjava.
Priča Dževada Ponjevića podsjeća da heroji nisu daleko. Oni su među nama, tihi i skromni, spremni učiniti ono što je najvažnije, pomoći drugom čovjeku onda kada je to najpotrebnije.
Snažna poruka
Na kraju, njegova poruka je jednostavna, ali snažna.
- Život je dar. Ako spasite jedan život, kao da ste spasili cijeli svijet. Na nama je da izaberemo kakvi ćemo ljudi biti – kazao je
Promocija knjige
Prva promocija knjige održana je u Bužimu, rodnom mjestu autora, dok će sarajevska promocija biti upriličena 17. aprila 2026. godine u sali Općine Novo Sarajevo s početkom u 18.30 sati, u organizaciji Donorske mreže BiH.