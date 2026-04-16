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ZBOG KVARA

Novi prekidi u vodosnabdijevanju: Brojna naselja u Sarajevu ostala bez vode

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopćilo je da je večeras došlo do kvara zbog kojeg su brojna naselja ostala bez vode

Novi prekidi u vodosnabdijevanju. Facebook

M. Až.

16.4.2026

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopćilo je da je večeras došlo do kvara zbog kojeg su brojna naselja ostala bez vode.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, problem je nastao na zatvaraču DN200 – ispustu na potisnom cjevovodu za Betaniju.

Istaknuto je i da su ekipe na terenu te da je u toku sanacija kvara.

Bez vodosnabdijevanja su ostala naselja Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo i Gornji Velešići.

Također, bez vode su i građani u ulicama Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska i Ivanjska.

Na kraju su naveli da će, po završetku radova i otklanjanju kvara, vodosnabdijevanje biti normalizirano.

# VODOVOD I KANALIZACIJA
# SARAJEVO
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