Novi prekidi u vodosnabdijevanju: Brojna naselja u Sarajevu ostala bez vode

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopćilo je da je večeras došlo do kvara zbog kojeg su brojna naselja ostala bez vode.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, problem je nastao na zatvaraču DN200 – ispustu na potisnom cjevovodu za Betaniju.

Istaknuto je i da su ekipe na terenu te da je u toku sanacija kvara.

Bez vodosnabdijevanja su ostala naselja Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo i Gornji Velešići.

Također, bez vode su i građani u ulicama Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska i Ivanjska.

Na kraju su naveli da će, po završetku radova i otklanjanju kvara, vodosnabdijevanje biti normalizirano.