Ministar odbrane BiH Zukan Helez iz Vašingtona za “Avaz”: Sa SAD dogovaramo i isporuku transportnih helikoptera i radara

Saradnja u oblasti namjenske industrije, nastavak saradnje u projektima modernizacije Oružanih snaga BiH, povećanje investicija i unaprjeđenje ekonomskih odnosa, te mogućnosti investiranja u razvoj 5G mreže u BiH, nakon intenziviranja priprema za realizaciju ključnog energetskog projekta Južne plinske interkonekcije, samo su neke od tema razgovora ministra odbrane BiH Zukana Heleza i delegacije BiH s američkim zvaničnicima. S federalnim ministrom industrije Vedranom Lakićem on se jučer susreo i sa Kameronom Verkerom (Cameron Werker), zamjenikom pomoćnika sekretara za Evropu i Euroaziju u Ministarstvu trgovine SAD-a.

Najzanimljiviji dio višednevnog boravka u SAD bila je posjeta kompaniji Leonardo, koja bi OS BiH trebala isporučiti šest helikoptera s kompletnom spasilačkom opremom.

- Zamolio sam da isporuka prva dva bude “preko reda”, jer oni godišnje proizvode 200 helikoptera. Nadam se da bi oni mogli stići naredne godine. Dogovaramo i dva dodatna helikoptera srednje teretne vrijednosti. Radi se o transportnim letjelicama koje bi nam služile za prijevoz ljudstva i opreme – kazao je Helez za “Avaz”.

Dodaje da su OS BIH ranije više ličile na civilnu zaštitu, a da su se projekti međunarodne pomoći uglavnom odnosili na popravku infrastrukture, uništavanje starog naoružanja ili zbrinjavanju opasnih materija, dok se danas po prvi put radi i na projektima naoružavanja i modernizacije OSBiH. Kompletiranje sistema protuzračne odbore, također je bila jedna od tema razgovora u Vašingtonu.

- Mi već nabavljamo radare. Razgovaramo s Turskom i SAD, jer to nam je zastarjelo u sistemu odbrane. Uz dronove iz Turske, koje ću zvanično potpisati u maju, s jednim radarom za osmatranje i pokrivanje neba dobrim dijelom bismo zaokružili sistem. Potrebna su nam dva, ali jedan primarni bi riješio problem, uz sekundarne radare koje imamo. Njegova cijena je oko 30 miliona maraka – dodaje Helez.

Nakon razgovora sa zvaničnicima Pentagona, Helez će se susresti i s kongresmenima, predstavnicima Agencije za odbranu i sigurnost, te Biroa za vojnu i političku saradnju SAD-a. Helez je demantirao špekulacije o zaokretu američke politike, posebno zbog promjene statusa bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika u Vašingtonu, te tvrdi da SAD imaju identične, principijelne i nepromjenjive stavove kada je u pitanju BiH.

- Nema govora o tome, ljudi ovdje sve znaju o njemu. Preko lobista ima nekih pokušaja koje ne treba zanemariti, ali i mi imamo jake susrete. Jedan od tih je i ovaj, a od sastanaka o kojima izvjestimo još su važniji oni koje održavamo iza zatvorenih vrata – naglašava Helez.