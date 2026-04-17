Video / Zbog blokade glavne saobraćajnice: Kolaps na ulicama Sarajeva

Zbog biciklističke utrke "Tour of Bosnia and Herzegovina" nastao je pravi saobraćajni kolaps u glavnom gradu BiH Sarajevu.
GLAVNI GRAD BIH
BICIKLISTIČKA UTRKA
Utrka je krenula iz ulice Vrbanja, a blokiran je saobraćaj na glavnoj saobraćajnici
Velike gužve. Avaz
Zbog biciklističke utrke "Tour of Bosnia and Herzegovina" nastao je pravi saobraćajni kolaps u glavnom gradu BiH Sarajevu.
Takmičari će ići od Sarajeva do Neuma, a u prvoj etapi danas do Mostara.
Utrka je krenula iz ulice Vrbanja, a blokiran je saobraćaj na glavnoj saobraćajnici.
U sporednim ulicama se nalazi policija, koja preusmjerava saobraćaj, a kako se može vidjeti u njima je nastao pravi saobraćajni kolaps.
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