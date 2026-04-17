Video / Zbog blokade glavne saobraćajnice: Kolaps na ulicama Sarajeva

Zbog biciklističke utrke "Tour of Bosnia and Herzegovina" nastao je pravi saobraćajni kolaps u glavnom gradu BiH Sarajevu.

Takmičari će ići od Sarajeva do Neuma, a u prvoj etapi danas do Mostara.

Utrka je krenula iz ulice Vrbanja, a blokiran je saobraćaj na glavnoj saobraćajnici.

U sporednim ulicama se nalazi policija, koja preusmjerava saobraćaj, a kako se može vidjeti u njima je nastao pravi saobraćajni kolaps.