Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BICIKLISTIČKA UTRKA

Video / Zbog blokade glavne saobraćajnice: Kolaps na ulicama Sarajeva

Utrka je krenula iz ulice Vrbanja, a blokiran je saobraćaj na glavnoj saobraćajnici

Velike gužve. Avaz

S. S.

17.4.2026

Zbog biciklističke utrke "Tour of Bosnia and Herzegovina" nastao je pravi saobraćajni kolaps u glavnom gradu BiH Sarajevu.

Takmičari će ići od Sarajeva do Neuma, a u prvoj etapi danas do Mostara.

Utrka je krenula iz ulice Vrbanja, a blokiran je saobraćaj na glavnoj saobraćajnici.

U sporednim ulicama se nalazi policija, koja preusmjerava saobraćaj, a kako se može vidjeti u njima je nastao pravi saobraćajni kolaps.

# GUŽVE
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.