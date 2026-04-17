Potpredsjednica SDA Aida Obuća za "Avaz": Trojka kupuje vrijeme i socijalni mir do izbora

Ključni problemi u BiH, od najavljenog gašenja „Željezare“ u Zenici do rješavanja statusa državne imovine, našli su se u zaključcima posljednje sjednice Predsjedništva SDA. Potpredsjednica ove stranke, Aida Obuća, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH, za „Avaz“ govori o nekima od njih.

Obuća kaže da je NŽZ ozbiljan test sposobnosti države da zaštiti vlastitu industriju, ali da ga aktuelna vlast nije položila. Dodaje da je nedopustivo da se sudbina kompanije, od koje ovisi više od 11.000 radnih mjesta, prepušta slučaju, dok svjedočimo snishodljivosti naših institucija prema raznim lobijima i interesnim grupama.

Zaštitne mjere

- Takav odnos nas može dovesti do lančanih reakcija poput gubitka milijardi maraka prometa, pada izvoza, urušavanja povezanih sektora i dugoročnog slabljenja ekonomske stabilnosti FBiH. SDA će insistirati na uvođenju privremenih zaštitnih mjera na uvoz čelika, jer bez toga domaća proizvodnja nema realnu šansu da opstane u ovakvim tržišnim okolnostima. Paralelno s tim, tražit ćemo da vlast obezbijedi ciljane subvencije i hitno otvoriti ovo pitanje kroz tematske sjednice PSBiH i Parlamenta FBiH – kaže Obuća.

SDA je zatražila da Vlada FBiH i Uprava BH Telecoma ne donose bilo kakve odluke o kupovini privatne kompanije „Telemach“ prije posebne sjednice Predstavničkog doma PFBiH. Obuća pojašnjava da bi se, na osnovu obrazloženja direktora, moglo zaključiti da je kupovina „Telemacha“ odličan potez.

- Ali kada uradite ozbiljnu analizu i uzmete u obzir činjenicu da BH Telecom vodi lice koje je svojevremeno bilo akter međunarodne afere pranja novca “Panama papers”, onda postane jasno da iza njegovih formulacija ostaje previše otvorenih pitanja na koja građani i institucije još nisu dobili odgovore. BH Telecom nije privatna kompanija, nego jedna od najvrednijih državnih firmi. Upravo zato ovakav proces ne može i ne smije biti vođen bez pune transparentnosti i ozbiljne institucionalne kontrole. Prvo i osnovno pitanje je šta se tačno kupuje, po kojoj cijeni i pod kojim uslovima – ističe Obuća.

Dodaje da se radi o izuzetno rizičnom poslu, posebno kada se dio investicije planira finansirati kreditima osiguranim imovinom same kompanije, a dodatno brinu različiti podaci koji se iznose u javnost - od broja korisnika do procjene vrijednosti same akvizicije.

- Zato je zahtjev za održavanje hitne sjednice PFBiH i više nego opravdan. Odluke ovakvog značaja se ne donose u upravnim odborima i kroz medijske nastupe, nego u institucijama, uz jasan nadzor i odgovornost – kaže Obuća.

„Krpljenje rupa“

U javnim istupima često kritizira zaduživanje FBiH, te tvrdi da je od iznosa važnija svrha zaduženja, jer umjesto da krediti budu usmjereni u infrastrukturu, energetiku i projekte koji stvaraju novu vrijednost, oni sve češće služe za održavanje tekuće likvidnosti budžeta i pokrivanje deficita.

- Kreditna sredstva vlasti Trojke služe kao destruktivni model kupovine vremena i socijalnog mira do oktobarskih izbora. Takav model “krpljenja rupa” možda stvara privid stabilnosti, ali dugoročno vodi u ozbiljan problem, jer dug koji ne stvara novu vrijednost ostaje samo teret. I to teret koji će nositi oni koji danas od tih zaduženja nemaju nikakvu korist. Ako se jasno ne razdvoji zaduživanje za razvoj od zaduživanja za preživljavanje, FBiH rizikuje da izgubi fiskalni prostor i da svaka naredna kriza bude skuplja i teža. A tada više nećemo govoriti o ekonomskim pokazateljima, nego o blokiranim računima – ističe Obuća.

Patriotizam nije otvoreno pismo

Informacije da bi upravo ona mogla biti kandidatkinja SDA za Predsjedništvo BiH Obuća nije željela potvrditi, ali ni demantirati. Smatra da je pogrešno sve svoditi na imena i kandidature, dok se suočavamo s ozbiljnim izazovima u funkcioniranju države.

- U SDA razgovori o kandidatima se vode u institucijama stranke, na način kako se to uvijek i radilo. Odgovorno i uz procjenu ko u datom trenutku može najbolje odgovoriti političkim okolnostima. Što se mene lično tiče, ne bavim se kandidaturama niti sam fokusirana na lične ambicije. Moj fokus je na poslu koji radim i na pitanjima koja direktno utječu na građane. Što se tiče ove utrke za kandidature koju već gledamo, mislim da patriotizam nisu kampanja, videospot ili otvoreno pismo. Imali smo previše onih koji su godinama gradili lične narative, a iza toga nije stajao nikakav konkretan rad. Oni koji se bave isključivo sobom, a ne rade za državu, ne mogu se predstavljati kao njeni zaštitnici. Vjerujem da građani to prepoznaju. I zato je sve manje prostora za politiku koja se svodi na sliku, a sve više potrebe za politikom koja donosi rezultat – kaže Obuća.