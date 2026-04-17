Pitali smo Chat GPT kakav je Konaković ministar: "Kontroverzna figura, povezan s 'Black Tie' istragom, slabi rezultati u institucijama"

Zamolili smo ChatGPT da bez političkog navijanja ocijeni rad ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Odgovor koji smo dobili donosi kombinaciju pohvala i ozbiljnih zamjerki, uz nekoliko vrlo direktnih formulacija.

Prema analizi umjetne inteligencije, Konakovićev mandat obilježava jasna vanjskopolitička orijentacija. Kako se navodi, “jasno je pozicionirao BiH uz EU i Zapad (sankcije Rusiji, EU put)” te je “bio aktivan na međunarodnim forumima (EU, OSCE, OIC) i diplomatskim sastancima”. Posebno se izdvaja i njegov stil komunikacije – “za razliku od prethodnih ministara, dosta je prisutan u javnosti, direktan i politički oštar”, što mu omogućava veću vidljivost u odnosu na ranije mandate.

Ipak, ključne kritike odnose se na konkretne rezultate i način djelovanja. ChatGPT podsjeća da “parlamentarna komisija nije usvojila izvještaj o radu Ministarstva za 2024. godinu”, što vidi kao ozbiljan signal nezadovoljstva unutar sistema. Također, naglašava da Konaković “često nastupa više kao politički lider nego klasični diplomat”, posebno kada se uključuje u unutrašnja politička pitanja.

Dodatni teret predstavljaju i kontroverze, jer se, kako se navodi, “pojavljivao u kontekstu istraga, što baca sjenu na reputaciju”.



