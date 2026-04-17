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PROVALIO GA I AI

Pitali smo Chat GPT kakav je Konaković ministar: "Kontroverzna figura, povezan s 'Black Tie' istragom, slabi rezultati u institucijama"

Chat GPT ocjenjuje da je Konaković više političar nego diplomati i da bi "u ozbiljnoj državi to bio problem"

Avaz

A. O.

17.4.2026

Zamolili smo ChatGPT da bez političkog navijanja ocijeni rad ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Odgovor koji smo dobili donosi kombinaciju pohvala i ozbiljnih zamjerki, uz nekoliko vrlo direktnih formulacija.

Prema analizi umjetne inteligencije, Konakovićev mandat obilježava jasna vanjskopolitička orijentacija. Kako se navodi, “jasno je pozicionirao BiH uz EU i Zapad (sankcije Rusiji, EU put)” te je “bio aktivan na međunarodnim forumima (EU, OSCE, OIC) i diplomatskim sastancima”. Posebno se izdvaja i njegov stil komunikacije – “za razliku od prethodnih ministara, dosta je prisutan u javnosti, direktan i politički oštar”, što mu omogućava veću vidljivost u odnosu na ranije mandate.

Ipak, ključne kritike odnose se na konkretne rezultate i način djelovanja. ChatGPT podsjeća da “parlamentarna komisija nije usvojila izvještaj o radu Ministarstva za 2024. godinu”, što vidi kao ozbiljan signal nezadovoljstva unutar sistema. Također, naglašava da Konaković “često nastupa više kao politički lider nego klasični diplomat”, posebno kada se uključuje u unutrašnja politička pitanja.

Dodatni teret predstavljaju i kontroverze, jer se, kako se navodi, “pojavljivao u kontekstu istraga, što baca sjenu na reputaciju”.


Chat GPT o Konakoviću. Screenshot

Chat GPT navodi i kontroverzne izjave "Black Tie" koje se tiču narko novca i sumnji u finansiranje njegove stranke.

- Pojavljivao se u kontekstu istraga (npr. slučaj “Black Tie” i provjere finansiranja stranke), što baca sjenu na reputaciju - kaže Chat GPT.

Kao plus Chat GPT mu ja naveo da je politički energičan, jasno prozapadno orijentisan, vidljiv u diplomatiji, dok mu je kao galvne minuse istakao slabije konkretne rezultate institucija, previše unutrašnje politike, reputacijske rizike.

Chat GPT ocjenjuje da je Konaković više političar nego diplomati i da bi "u ozbiljnoj državi to bio problem".

Na kraju Chat GPT zaključuje:

- On nije loš u smislu “ne radi ništa” – ali nije ni klasično jak ministar vanjskih poslova koji pravi velike diplomatske pomake. glasnogovornik jedne političke linije u međunarodnoj areni nego arhitekta ozbiljne vanjske politike.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# BLACK TIE 2
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