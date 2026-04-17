Sramotno: Vlada RS će tražiti ukidanje zabrane negiranja genocida i veličanja zločinaca

Vlada Republike Srpske inicirat će izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u cilju ukidanja odredbe kojom se zabranjuje poricanje, opravdavanje, umanjivanje zločina genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, te zabranjuje veličanje osoba osuđenih pravosnažnom presudom za iste zločine.

Riječ je o odredbi Krivičnog zakonika BiH koji je nametnuo visoki predstavnik u BiH još u julu 2021. godine.

Ministar pravde RS Goran Selak izjavio je danas na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade RS da je ovo krivično djelo definisano samo Krivičnim zakonom BiH, odnosno da entiteski zakoni ne poznaju takvu vrstu krivičnog djela.

- Vlada RS danas je na sjednici analizirala primjenu nametnute odredbe u praksi. Jedno lice iz RS je pravosnažno presuđeno na tri godine, a protiv dva lica iz RS se vodi postupak - rekao je Selak.

On je naveo da će 27. aprila u Banjoj Luci biti organizovan okrugli sto na ovu temu, a da će biti zakazana i posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.