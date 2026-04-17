Cijene na pijacama i u trgovinama obaraju rekorde: Ne nazire se kraj poskupljenju hrane

Cijene prehrambenih proizvoda pod pritiskom su poskupljenja goriva i rasta troškova transporta. Iako su posljednjih godina doživjeli svaku vrstu iskušenja, stanovnici BiH ovih dana u nevjerici gledaju cijene poljoprivrednih proizvoda. Kako je krenulo, ajvar ćemo samo sanjati, komentar je predsjednika Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžada Biće ispod cijene kilograma paprike „roge“ od čak 13,5 KM.

Nije realno

U ovisnosti od grada, kvaliteta i dobavljača, cijene paprika ovog proljeća u BiH iznose od 10 do 13 KM, krastavci i paradajz koštaju od 6 do 9, luk i mladi krompir oko 4 KM...

- Neće to puno ni padati kad krene sezona. Ispod 5 KM daj Bože da se paradajza ikada više nađe – kaže Bićo.

Pojašnjava da su uzroci drastičnih poskupljenja rast troškova goriva, đubriva, zaštitnih sredstava, pa su ukupni troškovi ovogodišnje sjetve gotovo 50 posto veći nego ranije.

- Za đubrivo još nije kraj poskupljenju, a teško ga je naći, jer svi zabranjuju izvoz, pošto treba njima. Jedina pozitivna vijest je da je Vlada FBiH odobrila 2,5 miliona litara goriva iz robnih rezervi za poljoprivredne proizvođače, pa čekamo da vidimo kako će se to dijeliti preko Ministarstva poljoprivrede – ističe Bićo.

Porodica Muhović na uličnom štandu u Goraždu već plasira prve proizvode sa svog imanja u Gornjim Kazagićima. Značajne količine poljoprivrednih proizvoda iz plastenika ukupne površine od 5,5 dunuma, te sa oko 11 dunuma na otvorenom, namijenjenih za sjetvu krompira i kupusa. Amina Muhović potvrđuje da su troškovi sjetve ove godine veći, što rezultira poskupljenjima finalnih proizvoda.

- Sve je poskupilo i vidimo da svi proizvodi imaju veću cijenu. Međutim, kad je riječ o trenutnim cijenama, to nije realno nimalo, ali i mi kao narod žurimo da kupimo van sezone. Paprika koja je sad 10 do 13 sumnjam da će u sezoni biti skuplja od 4-5 KM. Iz uvoza sve je skuplje, a čim stignu naši, domaći proizvodi odmah su cijene dolje – kaže Amina Muhović.