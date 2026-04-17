Video / Šmit ujedinio Dinu i Željku Cvijanović, narod Konakovića urnisao komentarima: "Bagerom ih pometi!"

Elmedin Konaković je ove sedmice otišao korak dalje. U potpunosti je ogolio strah od gubitka izbora u oktobru.

Toliko je nervozan da je pred desetak novinarskih ekipa rekao da ga sve više nervira Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH.

Odmah poslije ove izjave uslijedile su hiljade komentara po portalima i društvenim mrežama, a naš novinar je izdvojio samo neke.

U videoprilogu pogledajte i kobni zagrljaj s Miloradom Dodikom.

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