Video / Šmit ujedinio Dinu i Željku Cvijanović, narod Konakovića urnisao komentarima: "Bagerom ih pometi!"

Elmedin Konaković je ove sedmice otišao korak dalje. U potpunosti je ogolio strah od gubitka izbora u oktobru.
GDJE JE I ŠTA RADI DINOKIO
Konaković je ove sedmice do kraja ogolio strah od gubitka izbora u oktobru
Konaković na meti građana. Avaz
Elmedin Konaković je ove sedmice otišao korak dalje. U potpunosti je ogolio strah od gubitka izbora u oktobru.
Toliko je nervozan da je pred desetak novinarskih ekipa rekao da ga sve više nervira Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH.
Odmah poslije ove izjave uslijedile su hiljade komentara po portalima i društvenim mrežama, a naš novinar je izdvojio samo neke.
U videoprilogu pogledajte i kobni zagrljaj s Miloradom Dodikom.
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