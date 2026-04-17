Delegacija EU u BiH za "Avaz": Nema odluke o prestanku financiranja VSTV

Iz Delegacije EU za "Avaz" navode da bilo kakva odluka o prestanku financiranja VSTV-a nije donesena. Napominju da nakon što nisu ispoštovane upute oko izmjene pravilnika VSTV-a razmatraju dalje korake.

- Trenutno procjenjujemo naš tok djelovanja, uključujući i svaki utjecaj na EU finansiranje operacije praćenja - kažu iz Delegacije EU u BiH.

Stav Delegacije EU prenosimo u cjelosti:

Evropske komisija kontinuirano naglašava važnost efikasne provedbe izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH koje se tiču integriteta, kao neophodnog elementa za ispunjavanje relevantnih koraka za održavanje prve Međuvladine konferencije kojom bi se otvorili pristupni pregovori, ali i kao sastavnog dijela Reformske agende Bosne i Hercegovine iz okvira Plana rasta za Zapadni Balkan.

Podrška Evropske komisije provedbi izmjena i dopuna koje se tiču integriteta ogleda se kroz Program vanjskog praćenja, finansiran od strane EU, a koji prati rad i ukupno funkcionisanje Odjela VSTV-a za izvještavanje o imovini i interesima, kao i odnosne disciplinske postupke. Sa VSTV-om BiH su bili dogovoreni konkretni modaliteti provedbe, koji su predviđali zapošljavanje vanjskih stručnjaka i njihovog pomoćnog osoblja putem otvorenog, transparentnog postupka, zasnovanog na stručnosti kandidata. Sve izmjene utvrđenih modaliteta se trebaju međusobno dogovarati između VSTV-a i Evropske komisije.

Ranije ove godine, VSTV BiH je razmatrao nacrt izmjena i dopuna Pravilnika, koji bi suštinski izmijenio okvir na kojem počiva vanjsko praćenje i predstavljao bi ozbiljan rizik da Program vanjskog praćenja učini neefikasnim. Nacrt izmjena i dopuna je izazvao niz zabrinutosti u pogledu efikasnosti, kredibiliteta i nezavisnosti vanjskog praćenja. Te zabrinutosti je zvanično iznijela direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Valentina Superti, u svojim dopisima predsjedniku VSTV-a BiH Saninu Boguniću od 10. februara i 13. aprila.

Uprkos tome, VSTV BiH je 15. aprila ipak usvojio predmetne izmjene i dopune Pravilnika, čime je u suštini zanemario mišljenje Komisije. Trenutno procjenjujemo naš tok djelovanja, uključujući i svaki utjecaj na EU finansiranje operacije praćenja.