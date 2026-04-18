Safet Hadžić: 34. godišnjica pogibije bh. heroja i „Zlatnog ljiljana“

Na današnji dan 1992. godine, početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u akciji izuzimanja naoružanja iz fabrike namjenske industrije “Pretis” poginuli su bh. narodni heroj i "Zlatni ljiljan" Safet Hadžić i njegovi saborci Sead Velić, Nermin Zeljković, Fahrudin Čavčić, Almir Islamović i Senad Čirić. Safet Hadžić je bio bosanskohercegovački političar, predsjednik Kriznog štaba sarajevske regije i organizator otpora za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Po izbijanju rata u Sloveniji i Hrvatskoj, Hadžić je bio jedan od osnivača Patriotske lige, koja je kasnije pripojena u Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Okupljao je oficire koji su napuštali Jugoslavensku narodnu armiju i uključivao ih u Patriotsku ligu. Posthumno je dobio čin brigadnog generala te je odlikovan ratnim priznanjima „Zlatni ljiljan“ i Orden heroja oslobodilačkog rata. Ulica koja prolazi kroz Švrakino Selo, naselje u kome je Safet Hadžić živio, danas nosi njegovo ime.

Haseki sultanija Hurem . Wikipedia.org Haseki sultanija Hurem . Wikipedia.org

Umrla Haseki sultanija Hurem, supruga osmanskog sultana Sulejmana I Veličanstvenog 1558. - Umrla Haseki sultanija Hurem, supruga osmanskog sultana Sulejmana I Veličanstvenog. Rođena je kao Aleksandra Anastasija Lisovska u Ukrajini. Prema legendi, Aleksandru je sultanu poklonio veliki vezir Ibrahim-paša, a sultan se u nju zaljubio na prvi pogled. Hurem je Sulejmanu rodila šestero djece. Iako je imao još tri supruge, sultan je najviše udovoljavao sultaniji Hurem i jedino se s njom vjenčao, a mnogi historičari tvrde da je ona imala veliki utjecaj i na politiku Osmanskog Carstva. Kada se razboljela i shvatila će umrijeti, Hurem je zamolila sultana da joj ispuni posljednju želju, da i ona zauvijek počiva na mjestu gdje je on rekao da će njegova duša počivati, u haremu džamije Sulejmanije. Sultan Sulejman je ispunio želju Hurem sultanije, te tada napisao i svoju posljednju želju da ga nakon smrti sahrane pored nje. Osam godina nakon Huremine smrti umire i sultan Sulejman, te ga sahranjuju pored voljene sultanije. 1820. - Rođen austrijski kompozitor i dirigent Franc fon Supe (Franz von Suppe). U drugoj polovini 19. stoljeća bio je jedan od vodećih kompozitora bečke operete. Autor je više popularnih opereta, među kojima su najpoznatije: "Laka konjica", "Bokačo", "Lijepa Galateja" i "Fatinica". 1874. - U Ogulinu, u uglednoj intelektualnoj porodici Mažuranića, rođena je hrvatska književnica Ivana Brlić-Mažuranić, jedna od najznačajnijih dječijih književnica u svijetu. Njen otac Vladimir Mažuranić također je bio pisac, ali je najpoznatiji u porodici bio Ivanin djed, po kojem je dobila ime, pjesnik, političar i hrvatski ban Ivan Mažuranić. Prema mišljenju književnih kritičara, zbirka pripovjedaka „Priče iz davnine“, objavljena 1916. godine, Ivanino je najpoznatije djelo, a mnogi bh. građani će se prisjetiti tih bajkovitih priča koje su bile sastavni dio školske lektire. 1936. - Umro italijanski kompozitor Otorino Respigi (Ottorino Respighi), đak Nikolaja Rimskog Korsakova, koji je stvarao djela raskošnih orkestarskih boja, uglavnom u impresionističkom maniru. Djela: "Gregorijanski koncert" za violinu i orkestar, simfonijske poeme "Rimske pinije", "Rimske fontane", "Rimski praznici", opere. 1955. - U Princetonu, u Sjedinjenim Američkim Državama, umro jedan od najznačajnijih fizičara 20. stoljeć Albert Ajnštajn (Einstein). Najpoznatiji je kao autor opće teorije relativnosti, zbog čega se smatra začetnikom novog doba u fizici. Godine 1914., imenovan je direktorom Kaiser-Wilhelmovog instituta u Berlinu i članom Pruske akademije nauka. Nobelovu nagradu za fiziku, za radove na polju kvantne teorije, Ajnštajn je dobio 1921. godine. Djela: "Teorija Braunovih kretanja", "Elektrodinamika tijela u kretanju", "Osnovi opće teorije relativnosti", "O specijalnoj i općoj teoriji relativnosti", "Evolucija fizike", "Moja slika svijeta", "Značenje relativnosti", "Ideje i mišljenja".

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