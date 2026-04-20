Prije 130 godina otvorena Gradska vijećnica u Sarajevu

Na današnji dan 1896. godine otvorena je Gradska vijećnica u Sarajevu. Vijećnica se nalazi nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekt iz austrougarskog perioda građen u pseudo-maurskom stilu. Interesantno je da je u ovom stilu rađena većina objekata koji su izgrađeni u Sarajevu za vrijeme austrougarske vlasti, pa možemo reći da je Gradska vijećnica sinonim za austrougarski period u Bosni i Hercegovini, i zaštitni znak tog vremena. Prvi projekt Vijećnice uradio je Karlo Paržik, ali se nije svidio tadašnjem ministru Benjaminu Kalaju, pa je izrada novog povjerena Aleksandru Viteku (Alexander Wittek). Kao uzor u izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Kemala II, zbog čega je dva puta odlazio u Kairo. Kako je Vitek, navodno, upravo zbog ovog projekta (nedovoljnog osvjetljenja u glavnoj auli zgrade) umno obolio i izvršio samoubistvo, završetak njegovog projekta je povjeren 1894. godine Ćirilu M. Ivekoviću. Uporedo s izradom i razradom projekta, tekla je i izgradnja objekta od 1892. do 1894. godine. Objekt Gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine. Zapaljena 1992. Vijećnica je prvobitno predstavljala zgradu tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Poslije Drugog svjetskog rata, sve do 1949. godine Vijećnica je služila gradskoj upravi, kao zgrada Okružnog suda Sarajeva i sjedište Bosanskohercegovačkog sabora. Nakon toga Vijećnica postaje Gradska biblioteka, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Za vrijeme agresije na Republiku BiH i opsade Sarajeva (1992. - 1995.) Vijećnicu su više puta granatirali JNA i VRS, usljed čega je u noći s 25. na 26. avgust 1992. godine zapaljena, a u požaru je nestao Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, gotovo 80 posto knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH. Unutrašnjost Vijećnice bila je gotovo potpuno uništena u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera iz Evrope i svijeta, Vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine. Ponovo se uzdigla još prkosnija i još ljepša.

Đovani Antonio Kanal – Kanaleto . Wikipedia.org Đovani Antonio Kanal – Kanaleto . Wikipedia.org

Umro italijanski slikar Kanaleto 1768 - Umro italijanski slikar Đovani Antonio Kanal - Kanaleto (Giovanni Canal), jedan od najboljih pejzažista 18. stoljeća, majstor dočaravanja atmosfere i vedrog prozračnog kolorita. Najviše je slikao Veneciju, njene kanale i palače. 1841. - U filadelfijskom listu "Grahams magazin" objavljena je pripovijetka "Ubistva u Ulici Morg" Edgara Alana Poa (Allan Poe), američkog pisca, urednika i književnog kritičara iz doba američkog romantizma, koja se smatra prvom detektivskom pričom u svijetu. U to vrijeme nesvakidašnja priča „Ubistva u ulici Morg“ postigla je nevjerovatan uspjeh, a, kao i sva Poova djela, u sebi sadrži elemente horora. 1871. - Rođen Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski izumitelj i inžinjer. Među njegovim brojnih izumima ističu se penkalo (po njemu dobilo ime), termofor, kočnica, anodna baterija i deterdžent. 1872. - U Zagrebu je umro Ljudevit Gaj, hrvatski političar, jezičar, novinar i književnik. Gaj je bio vođa Ilirskog pokreta, koji je imao važnu ulogu u hrvatskom narodnom preporodu. Prvi je kojem je, 1834. godine, uspjelo da pribavi kraljevsku saglasnost za pokretanje hrvatskih dnevnih novina s književnim prilogom, pa su se u januaru 1835. godine pojavile „Novine Horvatske“ i njihov književni prilog „Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka“. Već naredne, 1936. godine, novine i prilog promijenile su imena u „Ilirske narodne novine“ i „Danicu ilirsku“. 1893. - Rođen španski slikar i vajar Huan Miro (Joan), jedan od najvećih nadrealističkih umjetnika. Studirao je u rodnoj Barseloni, a od 1919. je živio u Parizu. Kratko je stvarao pod utjecajem kubizma, ali je od 1924. izgradio neponovljiv lični stil, zasnovan na krajnje spontanom registriranju formi i znakova koji evociraju podsvjesne predstave primarnih i elementarnih vitalnih stanja. 1893 - Američki filmski glumac Harold Lojd (Lloyd), jedan od najvećih komičara nijemog filma, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Sigurnost na posljednjem mjestu", "Brucoš", "Čuvaj se, profesore", "Luda srijeda".

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