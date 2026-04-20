Prije 130 godina otvorena Gradska vijećnica u Sarajevu

Na današnji dan 1896. godine otvorena je Gradska vijećnica u Sarajevu. Vijećnica se nalazi nedaleko od Baščaršije na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekt iz austrougarskog perioda građen u pseudo-maurskom stilu. Interesantno je da je u ovom stilu rađena većina objekata koji su izgrađeni u Sarajevu za vrijeme austrougarske vlasti, pa možemo reći da je Gradska vijećnica sinonim za austrougarski period u Bosni i Hercegovini, i zaštitni znak tog vremena.
Prvi projekt Vijećnice uradio je Karlo Paržik, ali se nije svidio tadašnjem ministru Benjaminu Kalaju, pa je izrada novog povjerena Aleksandru Viteku (Alexander Wittek). Kao uzor u izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Kemala II, zbog čega je dva puta odlazio u Kairo. Kako je Vitek, navodno, upravo zbog ovog projekta (nedovoljnog osvjetljenja u glavnoj auli zgrade) umno obolio i izvršio samoubistvo, završetak njegovog projekta je povjeren 1894. godine Ćirilu M. Ivekoviću. Uporedo s izradom i razradom projekta, tekla je i izgradnja objekta od 1892. do 1894. godine. Objekt Gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine.
Zapaljena 1992.
Vijećnica je prvobitno predstavljala zgradu tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Poslije Drugog svjetskog rata, sve do 1949. godine Vijećnica je služila gradskoj upravi, kao zgrada Okružnog suda Sarajeva i sjedište Bosanskohercegovačkog sabora. Nakon toga Vijećnica postaje Gradska biblioteka, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.
Za vrijeme agresije na Republiku BiH i opsade Sarajeva (1992. - 1995.) Vijećnicu su više puta granatirali JNA i VRS, usljed čega je u noći s 25. na 26. avgust 1992. godine zapaljena, a u požaru je nestao Katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, gotovo 80 posto knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH. Unutrašnjost Vijećnice bila je gotovo potpuno uništena u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja. Zahvaljujući snazi razumijevanja i solidarnosti prijatelja i partnera iz Evrope i svijeta, Vijećnica je obnovljena i svečano otvorena 9. maja 2014. godine. Ponovo se uzdigla još prkosnija i još ljepša.
Umro italijanski slikar Kanaleto
1768 - Umro italijanski slikar Đovani Antonio Kanal - Kanaleto (Giovanni Canal), jedan od najboljih pejzažista 18. stoljeća, majstor dočaravanja atmosfere i vedrog prozračnog kolorita. Najviše je slikao Veneciju, njene kanale i palače.
1841. - U filadelfijskom listu "Grahams magazin" objavljena je pripovijetka "Ubistva u Ulici Morg" Edgara Alana Poa (Allan Poe), američkog pisca, urednika i književnog kritičara iz doba američkog romantizma, koja se smatra prvom detektivskom pričom u svijetu. U to vrijeme nesvakidašnja priča „Ubistva u ulici Morg“ postigla je nevjerovatan uspjeh, a, kao i sva Poova djela, u sebi sadrži elemente horora.
1871. - Rođen Eduard Slavoljub Penkala, hrvatski izumitelj i inžinjer. Među njegovim brojnih izumima ističu se penkalo (po njemu dobilo ime), termofor, kočnica, anodna baterija i deterdžent.
1872. - U Zagrebu je umro Ljudevit Gaj, hrvatski političar, jezičar, novinar i književnik. Gaj je bio vođa Ilirskog pokreta, koji je imao važnu ulogu u hrvatskom narodnom preporodu. Prvi je kojem je, 1834. godine, uspjelo da pribavi kraljevsku saglasnost za pokretanje hrvatskih dnevnih novina s književnim prilogom, pa su se u januaru 1835. godine pojavile „Novine Horvatske“ i njihov književni prilog „Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka“. Već naredne, 1936. godine, novine i prilog promijenile su imena u „Ilirske narodne novine“ i „Danicu ilirsku“.
1893. - Rođen španski slikar i vajar Huan Miro (Joan), jedan od najvećih nadrealističkih umjetnika. Studirao je u rodnoj Barseloni, a od 1919. je živio u Parizu. Kratko je stvarao pod utjecajem kubizma, ali je od 1924. izgradio neponovljiv lični stil, zasnovan na krajnje spontanom registriranju formi i znakova koji evociraju podsvjesne predstave primarnih i elementarnih vitalnih stanja.
1893 - Američki filmski glumac Harold Lojd (Lloyd), jedan od najvećih komičara nijemog filma, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Sigurnost na posljednjem mjestu", "Brucoš", "Čuvaj se, profesore", "Luda srijeda".
Rođen Veselin Masleša, bh. književnik i novinar
1906. - U Banjoj Luci rođen Veselin Masleša, bosanskohercegovački književnik, novinar, partizanski komandant i narodni heroj. Pokrenuo je i uređivao listove „Sloboda“ i „Narodna borba“. U drugoj polovini 1942., u selu Driniću, zajedno s Mošom Pijadom i drugim saradnicima, obnovio je list „Borba“, organ tadašnje Komunističke partije Jugoslavije. Osim s „Borbom“, Masleša je sarađivao i s mnogim drugim listovima, između ostalih, s „Proleterom“, „Vojno-političkim pregledom“ i „Narodnim oslobođenjem“. Nakon Drugog svjetskog rata proglašen je narodnim herojem. Jedna od najuglednijih izdavačkih kuća u bivšoj SFR Jugoslaviji - Izdavačka kuća "Veselin Masleša" iz Sarajeva dobila je ime po ovom ratnom heroju, a osnovana je 10. juna 1950. godine. Godine 1995., mijenja ime u „Sarajevo Publishing“ pod kojim djeluje i danas.
1972. - Američki svemirski brod "Apolo 16" spustio se na Mjesec.
1972. - Rođen Željko Joksimović, jedan od najpopularnijih pjevača u Srbiji, ali i regionu. Na Eurosongu 2004. godine predstavljao je tadašnju Srbiju i Crnu Goru s pjesmom "Lane moje" i osvojio 2. mjesto. Godine 2006., komponovao je pjesmu „Lejla“ kojom je sarajevska grupa Hari Mata Hari na Eurosongu 2006. predstavlja Bosnu i Hercegovinu i osvojila treće mjesto. Napisao je i pjesmu "Oro" koju je na Eurosongu 2008. godine Jelena Tomašević pjevala za Srbiju i osvojila 6. mjesto.
1992. - Umro Alfred Hotorn (Hawthorne), najpopularniji britanski komičar, poznatiji po ulozi čuvenog Benija Hila (Benny Hill). Prvi televizijski nastup Horton je imao 1949. u emisiji „Hi, there“, a nakon toga je počeo raditi na radiju. Šest godina kasnije, na BBC-u je angažiran za humorističnu emisiju „The Benny Hill Show“, u kojoj je nastupao sve do 1989. godine, kada je prekinuto njeno snimanje zbog pogoršanja Hortonovog zdravstvenog stanja.
2001. - U BiH počelo izdavanje novih bosanskohercegovačkih pasoša bez entitetskih oznaka.
2004. - Umro Noris Makverter (NorrisMc Whirter), Britanac koji je sa svojim bratom blizancem Rosom 1955. pokrenuo "Ginisovu knjigu rekorda".
2015. - Preminuo Nikola Kallay, hrvatski kemičar, član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Bio je prodekan PMF-a (1982.), pročelnik Kemijskog odsjeka PMF (2001. – 2005.) te predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju. Dobitnik je Državne nagrade za naučni rad Ruđer Bošković (1992.), Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.), Nagrade Grada Zagreba za naučna postignuća (2000.) i Priznanja za razvoj Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (2006.).