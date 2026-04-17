Sarajevski zdravstveni tim među najboljima na takmičenju u Hrvatskoj

Na 3. kongresu hitne medicine i imobilizacije, održanom u Vodicama, predstavnici Sarajeva ostvarili su zapažen rezultat osvojivši treće mjesto na međunarodnom takmičenju "Master Plaster 2.0", u konkurenciji deset ekipa iz cijele Hrvatske.

Mješoviti tim činili su medicinski radnici iz Kantona Sarajevo i to Anes Zaimović, medicinski tehničar–gipser iz Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", te Samir Kadić i Edis Ibrahimi, medicinski tehničari–gipseri iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj uspjeh potvrđuje da Kanton Sarajevo raspolaže kvalitetnim zdravstvenim kadrom te da se kontinuirana ulaganja i reformski procesi odražavaju na konkretne rezultate. Znanje, stručnost i predanost zdravstvenih radnika prepoznati su i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je čestitke timu, uz poruku da će ovakvi rezultati biti dodatni podsticaj za dalji razvoj i unapređenje zdravstvenog sistema.