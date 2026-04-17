Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAPAŽEN REZULTAT

Sarajevski zdravstveni tim među najboljima na takmičenju u Hrvatskoj

Mješoviti tim činili su medicinski radnici iz Kantona Sarajevo

Sarajevski zdravstveni tim među najboljima na takmičenju. Facebook

M. Až.

17.4.2026

Na 3. kongresu hitne medicine i imobilizacije, održanom u Vodicama, predstavnici Sarajeva ostvarili su zapažen rezultat osvojivši treće mjesto na međunarodnom takmičenju "Master Plaster 2.0", u konkurenciji deset ekipa iz cijele Hrvatske.

Mješoviti tim činili su medicinski radnici iz Kantona Sarajevo i to Anes Zaimović, medicinski tehničar–gipser iz Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", te Samir Kadić i Edis Ibrahimi, medicinski tehničari–gipseri iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Ovaj uspjeh potvrđuje da Kanton Sarajevo raspolaže kvalitetnim zdravstvenim kadrom te da se kontinuirana ulaganja i reformski procesi odražavaju na konkretne rezultate. Znanje, stručnost i predanost zdravstvenih radnika prepoznati su i izvan granica Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je čestitke timu, uz poruku da će ovakvi rezultati biti dodatni podsticaj za dalji razvoj i unapređenje zdravstvenog sistema.

# ZDRAVSTVENI RADNICI
# KONGRES
# SARAJEVO
# HRVATSKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.