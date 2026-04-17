Priča Mirjane Zakaljuk o upornosti i borbi: Majka troje djece završila tri fakulteta

„Sve se može kad se hoće“ – izreka je koja opisuje Mirjanu Zakaljuk. Ona je majka troje djece, a odgajajući njih i vodeći brigu o domaćinstvu, završila je tri fakulteta. Njena želja za širenjem znanja, upornost i dobra organizacija dovele su je do ispunjenja zadatih ciljeva čime je postala uzor svojoj djeci, ali i primjer svima drugima.

Veliki izazov

- Učiteljski studij završila sam 2013. godine nakon čega sam počela da tražim posao. Međutim, nisam uspijevala u tome i trebalo mi je sedam godina da položim stručni ispit. U tom periodu imala sam izbor ili da borim ili da se predam, treće opcije nije bilo, tako da sam radila u marketu. Smatrala sam da je bezveze da se sa svoje 24 godine predam slučaju i u punoj radnoj snazi sjedim kod kuće. Svo to vrijeme sam svoju dokumentaciju predavala na razne konkurse, u razne škole, ali nailazila sam na stalna odbijanja. U tom periodu, dobila sam i dvoje djece, a onda sam odlučila da upišem i za vaspitača predškolske djece, fakultet koji sam završila 2017. godine – započinje svoju priču Zakaljuk za „Avaz“.

Nakon diplomiranja stanje se nije promijenilo. I dalje nije mogla doći do zaposlenja iako su njeni prosjeci bili iznad devet, ali to nije bilo dovoljno da pronađe stalni radni odnos kao vaspitač.

- U međuvremenu, došlo je do neke izmjene zakona po kojem su voditelji produženog boravka mogli da dobiju ugovor na neodređeno i to je bila moja slamka spasa. U školi sam počela raditi kao voditelj boravka i nedugo zatim ušla u nastavni proces. Tu sam nekako povukla paralelu u odnosu na ono kako je to bilo prije mnogo godina kada je, recimo, u četiri odjeljenja bilo jedno ili dvoje djece kojima je možda trebala neka stručna pomoć, jer su imala određene poteškoće u učenju i učešću, a evo, recimo, sada smo svjedoci da ne postoji nijedno odjeljenje bez dva ili tri djeteta, možda čak i više, nažalost, kojima je potrebna stručnija pomoć. To je bila moja prekretnica i vodilja da upišem treći fakultet, odnosno, da završim za Profesora specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije na kojem sam nekidan diplomirala – objasnila je Zakaljuk.