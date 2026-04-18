U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Otvara se Hormuz, U SAD ide uran

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Otvara se Hormuz, U SAD ide uran.

Američki predsjednik Donald Tramp i iranski ministar vanjskih poslova izjavili su u petak da je Hormuški moreuz sada u potpunosti otvoren za komercijalne brodove. Tramp tvrdi da je Iran pristao da više nikada ne zatvori ovaj prolaz.

Ministar vanjskih poslova Abas Arakči objavio je da je moreuz "proglašen potpuno otvorenim" u skladu s primirjem u Libanu i da će ostati otvoren do kraja primirja. Nije jasno hoće li se postići trajni dogovor.

Tehničko-remontni zavod Hadžići na rubu egzistencije, direktor iz NiP-a prevario radnike.

Ured za žalbe BiH odlučio: "Smartmatic" će brojati glasove na izborima.

Kolaps u kompanijama i institucijama: Dojave o bombama napravile haos.

Nejednak tretman pacijenata po kantonima: Jednima liječenje u Hrvatskoj, drugima ni lijek bez recepta.

POSKOK zatražio određivanje mjera zabrane putovanja Debevcu i Mehmedagiću.

Donosimo vam i životne priče turskih državljana koji su se doselili u BiH.

Istražili smo šta stoji iza lažnih dojava o bombama.

Amra Sofić zbog zdravstvenog izazova razvila inicijativu. Više o tome čitajte na stranama mozaika.

Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak za “Avaz”: Naš cilj je razvoj gospodarstva BiH.

Katastrofalna situacija u glavnom gradu pod vodstvom Trojke: Sarajevo je u kolapsu!

Na stranama globusa čitajte kako je nekontrolisani razvoj AI-a od tehnološke prednosti postao pitanje nacionalne sigurnosti.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Akademik i nekadašnji član Predsjedništva RBiH Mirko Pejanović u razgovoru za "Avaz" poručio: Blokade moguće otkloniti samo pritiskom OHR-a.

Profesor Elmir Sadiković za „Avaz“ je govorio o izborima u Mađarskoj i njihovom uticaju na EU.

Razgovarali smo i Almirom Gigovićem, ocem bh. Zmaja koji ide na Mundijal.

Kako je politika postala spektakl i utrka za reach: Da li su influenseri preuzeli politiku BiH.

Ana Bekuta za "Avaz" je govorila iskreno o karijeri dugoj 40 godina.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Kafa i prva kafana - Šabanova kafana.

Mančester i Arsenal igraju utakmicu sezone. Više o tome čitajte na stranama sporta.

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