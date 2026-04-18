Darijana Filipović: Nije pitanje hoće li se dogoditi izmjena Izbornog zakona, već kada

Darijana Filipović u podcastu ''Kružni tok'' govorila je o svojoj kandidaturi za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, političkom putu, odnosima unutar hrvatskog političkog korpusa, izmjenama Izbornog zakona, ali i privatnoj strani života koja često ostaje izvan fokusa javnosti. Kandidatura nije došla preko noći Na početku razgovora osvrnula se na svoju sve češću prisutnost u javnosti posljednjih mjeseci, istaknuvši kako to nije novost, nego nastavak političkog angažmana koji traje godinama, piše Bljesak.info. - Mislim da nije to samo moj način rada zadnjih nekoliko mjeseci, nego je to sigurno moj način rada zadnjih nekoliko godina. Možda je taj pojačan politički angažman zadnjih godina otkad sam u ulozi i dopredsjednice HDZ-a Bosne i Hercegovine pa je sasvim prirodno.'' Kazala je kako odluka o kandidaturi nije donesena naglo, nego joj je prethodio dulji proces političkog rada i razgovora. - Ova kandidatura nije došla preko noći i sigurno više razgovora obavljeno na tu temu, ne samo jedan, a vjerojatno je svim tim razgovorima prethodio nekakav dugogodišnji proces i mog angažmana i moje suradnje unutar HDZ-a Bosne i Hercegovine.'' Šta Hrvati gube bez legitimnog predstavnika Govoreći o tome što Hrvati u Bosni i Hercegovini gube time što nemaju legitimnog predstavnika u Predsjedništvu, Filipović je rekla kako su posljedice velike i politički važne. - Gube puno. Gube, prvo međunarodnu prepoznatljivost, odnosno zaštitu svojih interesa kroz diplomatska predstavništva i kanale. Mi znamo da su osnova nadležnosti Predsjedništva diplomacija, monetarna politika i obrambena politika, odnosno taj dio sigurnosne politike, ali prije svega uloga Predsjedništva Bosne i Hercegovine je takva da se u njoj štite kolektivna prava svakog konstitutivnog naroda i hrvatski je narod, budući da nema svog predstavnika u Predsjedništvu, zakinut za takvu vrstu zaštite vlastitih konstitutivnih prava.'' Pojasnila je kako je njezin put do ove kandidature bio dug i vezan uz različite stranačke i političke uloge. - Zapravo je to uključivalo i puno rada u mladeži, puno rada u zajednici žena, puno angažmana u političkoj akademiji, u izbornim stožerima, u raznim izbornim ciklusima. Dakle, bilo je tu puno uloga, prijašnjih ili prethodnih kandidatura, tako da su na neki način sve one mene lagano oblikovale ili profilirale ili vodile u nekom smjeru do ovog trenutka, ako sada tako to slobodno mogu ocjenjivati.'' Spremna na kritike Osvrnula se i na kritike da nema iskustvo izvan stranke, poručivši kako ih ne doživljava kao optužbe, nego kao očekivani dio političke utakmice. - Iskreno, ne shvaćam ih kao optužbe. Sasvim je normalno i prirodno da kandidature ovakve vrste izazivaju određene reakcije i to je nešto na što sam ja spremna, bez obzira koliko bili neki negativni komentari. Ima i pozitivnih komentara koji sve dovode u neku ravnotežu i balans, tako da to ništa nije strano i na to sam posve spremna.'' Dodala je kako funkciju za koju se kandidira vidi isključivo kao političku, a ne izvršnu poziciju. - To je isključivo politička pozicija i ovo iskustvo koje ja do sad imam prije svega su i više nego dovoljni da bi me kvalificirali za ovu poziciju za koju se kandidiram.''

Kazala je i kako iskustvo iz realnog sektora može biti korisno za neke druge funkcije, ali ne smatra da je ovdje presudno. - Naravno da iskustvo u realnom sektoru bi bilo poželjno ili važno, iako po meni ne i presudno, za neke druge, možda izvršne pozicije, pa ako bi bila kandidat za ministra ili ministricu u zdravstvu, logično bi bilo da bi mi trebala određena predznanja iz zdravstvenog sektora. Međutim, kažem, ne radi se o nekoj izvršnoj poziciji koja zahtijeva takvu vrstu iskustava, nego isključivo političkoj poziciji i mislim da imam, odnosno vjerujem da imam dovoljno iskustva za obnašanje te pozicije.'' Izborni zakon pitanje je trenutka Govoreći o izmjenama Izbornog zakona, rekla je kako po njezinu mišljenju nije pitanje hoće li do njih doći, nego kada. - Ja sam uvjerena da nije to pitanje hoće li se dogoditi izmjena Izbornog zakona, nego da je pitanje trenutka kada će se dogoditi izmjena Izbornog zakona, a mislim da će to biti kada političkim opcijama unutar Bošnjaka prestane biti politički oportuno da Hrvatima biraju političke predstavnike.'' Poručila je i kako je svako rješenje koje osigurava legitiman izbor hrvatskom narodu za njih prihvatljivo. - Nama je svaka opcija u kojoj se osigurava legitimni izbor hrvatskom narodu prihvatljiva i dobrodošla.'' Razgovori s Petorkom i pozicija HDZ-a BiH Komentirala je i pregovore s Petorkom o mogućem zajedničkom izlasku na izbore, rekavši kako je razgovora bilo, ali bez daljnjih konkretnih koraka. - Mi smo imali sastanke u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine s gospodinom Cvitanovićem i s gospodinom Vukadinom upravo na temu hrvatskog člana Predsjedništva, odnosno kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva. Međutim, taj razgovor bio je na nekim načelnim osnovama. Poslije toga nismo imali razgovore jer nije bilo nikakvih konkretnih poziva.''

Istaknula je kako smatra prirodnim da upravo HDZ Bosne i Hercegovine, kao najjača politička opcija među hrvatskim biračima, predloži kandidata za tu dužnost. - Mislim da je sasvim prirodno da HDZ Bosne i Hercegovine kao najjača politička opcija unutar hrvatskog biračkog tijela, na kraju krajeva na to su nas obvezali i izborni rezultati svih ovih dosadašnjih izbora, i općih i lokalnih, ima prijedlog za kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva.'' Odnosi sa SNSD-om i podrška iz Hrvatske Dotaknula se i saradnje HDZ-a BiH i SNSD-a, kao i čestih tvrdnji u javnosti o bliskosti lidera tih stranaka. - Sa SNSD-om je suradnja dobra, na isti način koliko je dobra i sa ostalim političkim opcijama, tako da nikad nisam vidjela zapravo u praksi realnost te teze u kojoj se nešto govori da dva predsjednika vežu nekakvi duboki prijateljski odnosi, za razliku od nekih drugih prijateljskih odnosa unutar bošnjačkog naroda i srpskog naroda.'' Govoreći o odnosu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića prema Bosni i Hercegovini, rekla je kako je više puta pokazao da je partner Bosni i Hercegovini, a posebno hrvatskom narodu. - Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je više puta posvjedočio da je istinski partner i Bosni i Hercegovini, ali naravno, prvenstveno prije svega hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, čije interese, kao i ima ustavnu obvezu štititi.'' Kazala je i kako joj lično znači podrška koju joj je Plenković pružio tokom nedavne posjete Mostaru. - Što se tiče podrške gospodina Plenkovića osobno meni, ona mi puno znači, jer je na neki način potvrda cijelog ovog razdoblja naše konkretne suradnje, ali isto tako i potvrda da HDZ Bosne i Hercegovine ovo što radi strateški da zaštiti interese hrvatskog naroda je nešto što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala.'' Osvrnula se i na važnost potpore predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. - I predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske učinili su mnogo da u toj sinergiji osvijeste to pitanje koje je problematično za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, tako da je velika njihova uloga ne samo u populariziranju, nego u osvješćivanju cijelog tog problema, nego i u konkretnim potezima i njihovom diplomatskom utjecaju koji može tu pomoći.'' Porodica, privatni život i podrška najbližih U razgovoru se dotaknula i porodice, pa je tako govorila i o svojoj sestri blizanki Andrijani Katić, koja je također politički angažirana. - Kada vraćam unatrag sjećanje, nismo u isto vrijeme počele s političkim angažmanom. Ja mislim da je ipak moj put u tome pravcu išao nešto ranije nego njezin, ali definitivno njen politički angažman nije imao nikakve veze s nekakvim mojim utjecajem na način da smo mi jedna drugu u tome gurale.'' Prisjetila se i reakcije majke kada joj je rekla da ulazi u kandidaturu. - Mama je rekla: 'Pa ja sam ti rekla da nađeš neki normalan posao od 8 do 4.' '' Govoreći o pritisku koji politika nosi i zadiranju u privatni život, rekla je kako je toga svjesna, ali da ima snažnu podršku porodice. - Svjesna sam toga i ne samo roditelji, nego i suprug koji mi je cijelo vrijeme u svemu podrška i bez čijeg razumijevanja zapravo ne bih ni mogla ni krenuti u ovu cijelu priču.'' Predah od politike Otkrila je i kako izgleda vrijeme kada politika nije u prvom planu, navodeći muziku i sport kao stvari koje joj pomažu zadržati ravnotežu. - 'Svima nama trebaju neki filteri kojima mi stavimo ovaj poslovni dio sa strane, a onda se opuštamo. Ja najčešće to radim kroz glazbu i sport. Recimo da su to te dvije aktivnosti koje su me nekako u ranoj fazi definirale i zavoljela sam ih, i ta ljubav prema glazbi i prema sportu i dandanas traje.'' Iako danas zbog obveza ima manje vremena za to, kaže kako joj i kratki predah puno znači. - Danas, naravno, zbog nedostatka vremena i nekih drugih uloga nemam toliko vremena za te aktivnosti. Ali, evo, prije neki dan sam igrala tenis pa mi je pomogao da generalno preživim ovaj tjedan.'' U podcastu je govorila i o svom rođaku Nikoli Katiću, reprezentativcu Bosne i Hercegovine, istaknuvši koliko je ponosna na njegov put.

- Jako sam ponosna na Nikolu, to sam i javno rekla jer poznajem taj njegov sportski put iz nekog ranog djetinjstva i faze i znam da je taj put prošao, ono što kažu, preko trnja do zvijezda, tako da cijeli taj njegov put bio je put odricanja, ustrajnosti, ozljeda, neuspjeha, poraza i evo sada konačno jedan dobar period u kojem se to sve naplatilo.'' Osvrnula se i na pitanje gledaju li se žene u politici više kroz izgled nego kroz sadržaj. - Posve je nebitno za moj politički profil što ja nosim na sebi, kakva mi je frizura, kakav mi je nos, kakve su mi obrve, ali sam svjesna da, pošto sam žena u politici, to često nailazi na komentare u javnosti.'' Dodala je kako joj takvi komentari ne smetaju, ali da ne govore ništa o onome što želi poručiti biračima. - Ne smeta mi, ali kažem, posve je nebitno za moju političku poruku kako ja izgledam. Ono što ja želim dokazati i pokazati je politički sadržaj, politički stav i političko promišljanje.'' Na kraju je poslala poruku mladima koji nemaju političku pozadinu, a žele se uključiti u javni život, poručivši kako je i sama primjer da je to moguće. - Ja sam primjer koja sam došla iz Stoca bez nekakve političke pozadine što se tiče mojih roditelja i sa svojom nekakvom ustrajnošću, vjerodostojnošću i radom došla sam do pozicije o kojoj sam danas, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana Predsjedništva, i ako sam ja to mogla, ne vidim razloga da bilo tko od mlađih generacija to ne može - zaključila je Filipović u „Kružnom toku“.