Gavrankapetanović-Smailbegović o kameri kod aerodroma: Ljudi ne ostavljaju vozila tu iz hira, nego zbog parkinga od 4 KM

Zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu u Skupštini Kantona Sarajevo, specijalistkinja ginekologije i akušerstva Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, kritikovala je odluku o postavljanju kamera na saobraćajnici kod sarajevskog aerodroma, ocijenivši da se radi o pogrešnom pristupu koji, kako tvrdi, kažnjava građane umjesto da rješava ključne probleme.

Kako je navela, vozači se na toj lokaciji ne zaustavljaju iz hira, nego zbog potrebe da na kratko preuzmu ili ostave putnike, dok je cijena parkinga od 4 KM po satu, prema njenim riječima, previsoka za kratka zadržavanja.

- Svima nam je jasno zašto vozači zaustavljaju vozila na toj traci. Cijena parkinga od 4 KM po satu za kratko zadržavanje je previsoka i ne odgovara realnim potrebama građana. Ljudi ne ostavljaju vozila tu iz hira, već zato što žele na nekoliko minuta preuzeti ili ostaviti putnike - poručila je Gavrankapetanović-Smailbegović.

Ona smatra da bi rješenje trebalo ići u smjeru uvođenja povoljnijeg parkinga te obezbjeđivanja zone u kojoj bi putnici mogli biti čekani do 15 minuta bez naplate, umjesto, kako kaže, uvođenja represivnih mjera i kažnjavanja.

- Takav pristup ne rješava problem, nego ga produbljuje. Kažnjavati ljude koji čekaju nekoliko minuta, a istovremeno ne ponuditi funkcionalno i pravedno rješenje, nije u interesu građana. Ako želimo urediti saobraćaj i povećati sigurnost, rješenje mora biti kombinacija infrastrukture, razumnih cijena i jasnih pravila, a ne samo kamera i kazni - dodala je.

Naglasila je i da je Sarajevo vjerovatno jedini grad u regionu gdje nije moguće kratko stati bez mogućnosti da se dobije kazna.

- To nije rješenje, to je kažnjavanje građana - zaključila je.

Podsjetimo, delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nedavno je posjetila Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je razgovarano o unapređenju saradnje, posebno uoči ljetne sezone.

Jedna od tema bila je i postavljanje stacionarne kamere na raskrsnici kod aerodroma, na dionici Kurta Schorka – isključenje prema aerodromu. Kamera bi trebala povećati sigurnost saobraćaja i spriječiti nepropisno zaustavljanje vozila, koje se najčešće dešava zbog izbjegavanja plaćanja parkinga, a prekršaji bi se automatski evidentirali i kažnjavali iznosom od 40 KM nakon nekoliko sekundi zadržavanja.