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Video / Hit u najavi: Ramiz Zmaj kupio starog Mercedesa, snima film "Mrtvačka kola"

Ramiz Zmaj se potrudio i pronašao automobil koji je prije rata vozio u pogrebnoj firmi. Pronašao ga je i kupio

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

18.4.2026

Ramiz Begović poznatiji kao Ramiz Zmaj, čovjek koji više od decenije nasmijava i uveseljava, ulazi u novi projekat.

Kako je otkrio za "Avaz" snima film "Mrtvačka kola" po istoimenoj priči s kojom je i osvojio milionske simpatije.

Reporter "Avaza" danas je ekskluzivno snimio automobil Mercedes, namijenjen za pogrebne usluge.

Ramiz Zmaj se potrudio i pronašao automobil koji je prije rata vozio u pogrebnoj firmi. Pronašao ga je i kupio.

Urnebesni video pogledajte u prilogu.

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# RAMIZ ZMAJ
# ŽIVINICE
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