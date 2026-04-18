Delegacija Vlade FBiH s premijerom Nikšićem sa zvaničnicima Merilenda o jačanju ekonomske saradnje

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Nerminom Nikšićem, u nastavku posjete Sjedinjenim Američkim Državama sastala se s visokim zvaničnicima savezne države Merilend (Maryland).

Domaćini sastanka bili su državna sekretarica Merilenda Suzan Li (Susan Lee), ministri za okoliš i privredu, te visoki vojni zvaničnici Nacionalne garde Merilenda.

Sastanku su, uz premijera Nikšića, prisustvovali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, a izaslanstvo Bosne i Hercegovine tokom posjete SAD-u predvodi zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Ovom prilikom razgovarano je o mogućnostima jačanja partnerstva, a posebno imajući u vidu da je država Merilend dokazani i trajni prijatelj Bosne i Hercegovine, s kojom saradnja traje duže od dvije decenije.

Naglašeno je da je dosadašnji fokus bio na vojnom planu i razvoju odbrambenih kapaciteta, ali da je strateško opredjeljenje Vlade Federacije BiH širenje tog partnerstva na oblast privrede i investicija.

U tom kontekstu premijer Nikšić je upoznao američke zvaničnike s aktuelnim reformskim procesima, naglasivši da usvajanje Zakona o Južnoj interkonekciji trasira put kojim Federacija BiH želi ići.

Istaknuo je opredijeljenost Vlade Federacije BiH za privlačenje još značajnih američkih investicija, ne samo u energetskom sektoru, već i u cestogradnji i industriji.

Predstavnici države Merilend iskazali su spremnost za produbljivanje saradnje i konkretizaciju zajedničkih privrednih projekata između Federacije BiH i Merilenda.

Ovom prilikom, federalna delegacija je pozvala zvaničnike Marylanda da posjete Bosnu i Hercegovinu, kako bi se započeti razgovori pretočili u konkretne oblike saradnje.

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine boravi u višednevnoj posjeti SAD-u s ciljem jačanja institucionalnih veza i privlačenja investicija.

U delegaciji su i predstavnici bh. privrednika, kliničkih centara te akademske zajednice, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.