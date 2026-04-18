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BKC ZENICA

Oproštaj na komemoraciji porodice i prijatelja od zeničke novinarke Alme Huskić

Dženaza-namaz će biti klanjana poslije podne namaza u haremu Čaršijske džamije u Zenici

Sa komemoracije. Fena

FENA

18.4.2026

Komemoracija povodom smrti dugogodišnje novinarke Radio-televizije Zenica Alme Huskić (48), rođene Šehić, održana je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a ukop će nakon podne-namaza biti obavljen na Gradskom groblju Prašnice u Zenici.

Dženaza-namaz će biti klanjana poslije podne namaza u haremu Čaršijske džamije u Zenici.

Na komemorativnom skupu od preminule kolegice oprostila se njena kćerka Hana, sestra Ena Begović-Sokolija, kolege s posla te drugi koji su s njom surađivali.

- Moja majka nije bila samo novinarka. Bila je glas onih koje se rijetko čuje, savjest društva i žena koja je vjerovala da riječi imaju moć da mijenjaju svijet. Za mene ona nije samo uzor nego i temelj - istakla je kćerka Hana.

Predsjednica Kluba novinara Zenica - Udruženja BH Novinari Velida Kulenović istakla je da odlaskom Alme Huskić bh. medijska zajednica ostaje siromašnija, kao i Klub BH novinara.

- Ne samo što će nedostajati svojoj Hani, majci Šidi, sestri, nedostajaćeš i našoj medijskoj zajednici. Zauvijek ćeš ostati u našim sjećanjima. Hvala ti i neka je rahmet tvojoj duši - poručila je Kulenović, istakavši kako se najteže rastajati s novinarima i novinarkama.

U svom kratkom životnom vijeku, dodala je, preminula kolegica ostavlja medijski trag koji svjedoči ne samo o ljudima, nego o vremenu i događajima u posljednje gotovo tri decenije, ali i sjećanje svojim kolegicama i kolegama sa kojima je pratila brojne događaje i podijelila trenutke koji svjedoče o ovom gradu, njegovim ljudima, događajima.

Direktor RTVZE Adis Čolaković istakao je da je Alma Huskić prošla sve faze novinarskog posla, a da je u konačnici bila glavna i odgovorna urednica Radijskog programa ove medijske kuće.

- Alma je svoj život posvetila novinarstvu, istini i ljudima. Danas se opraštamo od naše Alme, ali njen glas, riječ i trag ostaju sa nama uvijek - poručio je Čolaković.

Podsjetio je kako je novinarsku karijeru počela u Oslobođenju, a 28 godina bila je radnica RTVZE.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zenici. 

# KOMEMORACIJA
# ALMA HUSKIĆ
# BKC ZENICA
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