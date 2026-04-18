Ured za žalbe BiH odlučio: "Smartmatic" će brojati glasove na izborima

Međunarodna korporacija „Smartmatic“ će na birališta Bosne i Hercegovine (BiH) uvesti biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i softver za pohranu i brojanje glasova. To je sad već sasvim sigurno, jer je Ured za rješavanje žalbi BiH u četvrtak odbacio žalbu banjalučkog „Planet Softa“.
Centralna izborna komisija BiH (CIK) je ranije odbacila ponudu ove kompanije, jer nije zadovoljila uslove tendera. Ponuda je bila približno 17 miliona KM jeftinija, a rok za isporuku tehnologije kraći za 39 dana od ponude izabrane kompanije „Smartmatic“, što je CIK ocijenio neuvjerljivim.
Sudski spor
Iz „Planet Softa“ navode da još nisu dobili zvaničnu obavijest URŽ-a da je njihova žalba odbačena, ali najavljuju da će pred Sudom BiH pokrenuti upravni spor protiv odluke. To, međutim, neće spriječiti CIK da potpiše ugovor s kompanijom „Smartmatic“, koja će sada imati dovoljno vremena da testira i isporuči opremu na gotovo 6.000 birališta u BiH, kao i da obuči timove da rukuju ovom tehnologijom.
Izabrana međunarodna korporacijia je 2024. godine uspješno realizovala pilot-projekt digitalizacije izbora u Brčkom. Osim „Planet Softa“, na izbor CIK-a se žalila i firma „Provis“ iz Bijeljine. Ova kompanija nije ispunjavala ni osnovne kriterije tendera, i učestvovala je kako bi sabotirala proces.
O neozbiljnosti ponude ove firme govori da je sadržavala 47 stranica dokumentacije, a cijenom znatno premašivala budžet projekta. Ponude ostale tri kompanije su sadržavale između 1.000 i 1.400 stranica dokumentacije. Stoga nema sumnje da će URŽ uskoro odbaciti i ovu žalbu.
Otpor digitalizaciji
Ipak, Zakon o javnim nabavkama BiH dozvoljava formalne žalbe, i ostavlja prostor takozvanim „profesionalnim žaliteljima“ da blokiraju javne nabavke i nanose štetu javnim institucijama i privrednicima, na što već godinama upozoravaju CIK i URŽ.
Ovo je projekt od velike važnosti za izborni proces i svi bismo trebali pomoći da se on realizuje što brže i kvalitetnije. Nažalost, do sada su mnogi odugovlačili i pokušavali sabotirati proces, navodi za „Dnevni avaz“ Jovan Kalaba, predsjednik CIK-a.
Sastav URŽ-a
Sarajevsku centralu URŽ-a čine po dva člana iz svakog naroda, te jedan član iz reda ostalih. Tri člana su pravnici, dok su ostali stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta ili strateškog poslovnog upravljanja. Dva člana se biraju iz RS, četiri iz FBiH, dok se jedan član bira naizmjenično iz jednog pa iz drugog entiteta. Sve ih imenuje Državni parlament.