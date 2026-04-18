Ured za žalbe BiH odlučio: "Smartmatic" će brojati glasove na izborima

Međunarodna korporacija „Smartmatic“ će na birališta Bosne i Hercegovine (BiH) uvesti biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i softver za pohranu i brojanje glasova. To je sad već sasvim sigurno, jer je Ured za rješavanje žalbi BiH u četvrtak odbacio žalbu banjalučkog „Planet Softa“.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je ranije odbacila ponudu ove kompanije, jer nije zadovoljila uslove tendera. Ponuda je bila približno 17 miliona KM jeftinija, a rok za isporuku tehnologije kraći za 39 dana od ponude izabrane kompanije „Smartmatic“, što je CIK ocijenio neuvjerljivim.

Sudski spor

Iz „Planet Softa“ navode da još nisu dobili zvaničnu obavijest URŽ-a da je njihova žalba odbačena, ali najavljuju da će pred Sudom BiH pokrenuti upravni spor protiv odluke. To, međutim, neće spriječiti CIK da potpiše ugovor s kompanijom „Smartmatic“, koja će sada imati dovoljno vremena da testira i isporuči opremu na gotovo 6.000 birališta u BiH, kao i da obuči timove da rukuju ovom tehnologijom.