Podrška Sabora Islamske zajednice: Hitno iznaći rješenja za opstanak Javnog servisa BiH

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na sedmoj redovnoj sjednici održanoj danas Sarajevu usvojio Izjavu u kojoj je upozorio na ozbiljnu ugroženost Javnog radiotelevizijskog servisa BiH (BHRT), te pozva sve nivoe vlasti da hitno osiguraju njegovo finansijsko i nezavisno funkcioniranje.

Agencija MINA sadržaj ove izjave Sabora prenosi u cijelosti:

- Javni medijski servis Bosne i Hercegovine je simbol njene državnosti i stub profesionalnog i nepristranog izvještavanja. Obaveza vlasti na svim nivoima je da osiguraju održiv i nezavisan javni medijski servis. Ovo je ujedno i preduslov za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i bez njega se krši Evropski zakon o slobodi medija (EMFA).

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva sve nadležne nivoe vlasti da se hitno uključe u iznalaženje rješenja za opstanak BHRT-a. Osim od državnog nivoa vlasti očekuje se i veći angažman Federalne vlade koja treba učiniti sve kako bi javni servis Bosne i Hercegovine nesmetano vršio svoju funkciju. Sabor smatra kako se nijedan nivo vlasti ne bi trebao kriti iza podjele nadležnosti, već bi se svi, bez obzira na to da li su pozicija ili opozicija, trebali uključiti u iznalaženje rješenja. Istovremeno, od nadležnih sudskih vlasti Sabor očekuje da osiguraju vladavinu prava kao i provođenje postojećih sudskih presuda i važećih zakona.

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražava podršku uposlenicima i upravi BHRT-a u nastojanju da osiguraju nesmetan rad državnog javnog servisa. Zabrinjavajućim i alarmantnim smatramo najave o mogućem prekidu emitovanja programa BHRT-a, blokadi računa i gašenju javnog servisa. Težak položaj uposlenika BHRT-a i uslovi u kojima rade moraju biti prioriteti izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Funkcionalan i profesionalan javni državni servis je interes svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, kao i svih segmenata bosanskohercegovačkog društva, pa i tako i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini“.