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U 56. GODINI ŽIVOTA

Preminuo Zijad Landžo, inspektor SIPA-e koji je pokušao uhapsiti Dodika u Istočnom Sarajevu

Dženaza-namaz bit će klanjana u nedjelju, 19. aprila, nakon ikindije-namaza u 16:45 sati

Zijad Landžo. Screenshot

A. O.

18.4.2026

Dugogodišnji inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Zijad Landžo preminuo je jučer u 56. godini života.

Široj javnosti postao je poznat nakon događaja od 23. aprila, kada je kao pripadnik SIPA-e stigao u Istočno Sarajevo, gdje je tada boravio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za kojim je Sud Bosne i Hercegovine ranije raspisao nalog za hapšenje.

Tom prilikom Landžo je pokušao da sprovede hapšenje, ali je intervencijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) akcija obustavljena kako bi se izbjegla eskalacija situacije.

Zijad Landžo. Radio Konjic

Na društvenim mrežama od njega se opraštaju brojni prijatelji i poznanici, ističući njegov profesionalizam i ljudske kvalitete.

Dženaza-namaz bit će klanjana u nedjelju, 19. aprila, nakon ikindije-namaza u 16:45 sati ispred Repovačke džamije, dok će ukop biti obavljen na haremu Musala u Konjicu.

# MUP RS
# MILORAD DODIK
# SIPA
# ZIJAD LANDŽO
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