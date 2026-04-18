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OBRAĆANJE NA SJEDNICI

Reis Kavazović: Bošnjaci nikada nisu bili i nikada neće biti prijetnja nikome

Jedinstvo naše zajednice je uvjet našeg opstanka, poručio je reis

Reis Kavazović. Preporod.info

A. O.

18.4.2026

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je, obraćajući se na posljednjoj izvještajnoj sjednici Sabora u svojstvu reisu-l-uleme, iskazao zahvalnost svima koji, savjesnim obavljanjem poslova, doprinose misiji Zajednice.

– Želim da istaknem da za razvoj Zajednice treba zahvaliti mojim saradnicima u Rijasetu, muftijama, glavnim imamima i imamima, profesorima naših medresa i fakulteta, mualimima i maulimama u našim džematima i školama, onima koji svaki dan, bez velike pompe i bez kamera, časno i odgovorno rade svoj posao, poučavaju našu djecu islamu i tako učvršćuju povjerenje naših džematlija u Zajednicu. A naši džematlije su sami temelj ove zajednice – poručio je reisu-l-ulema.

Riječi zahvalnosti je uputio i članovima Sabora, nosiocima "mandata u ime našeg naroda u ovom visokom tijelu".

– Vaša odgovornost je velika. Vi ne predstavljate samo svoje regije i svoje medžlise i džemate, vi predstavljate muslimane i čuvate njihovo povjerenje. Čuvajte to povjerenje, jer tako čuvate jedinstvo naše Zajednice, koja predstavlja jedinstvo dina i ummeta – kazao je reisu-l-ulema Kavazović.

Islamsku zajednicu je, tokom svog obraćanja, opisao kao baštinu koju su ostavili preci, alimi i šehidi ovog naroda.

– Od Hasana Kafije Pruščaka do današnjih muderisa, od prvog reisu-l-uleme Hilmi-ef. Hadžiomerovića i sve uleme i čestitih generacija muslimana čija imena ne stignemo nabrojati, gradilo se ono što danas zovemo Islamskom zajednicom. To su njeni ljudi, njihova vjera, njihovo znanje i njihova spremnost da služe i da se trude, njihova radost dok gledaju Zajednicu kako se razvija – napomenuo je reisu-l-ulema.

Također je podsjetio da Islamska zajednica nije omeđena granicama države, nego da je rasprostranjena diljem svijeta: "gdje god žive naši ljudi, čija srca su okrenuta Kibli i svom topraku, tamo su naši džemati i naši imami".

– Želio bih iznova naglasiti jednu veliku potrebu koja za nas muslimane, za naš narod, izgleda životno važna i o kojoj sam često govorio i s ovog mjesta, to je jedinstvo.

Jedinstvo Islamske zajednice i jedinstvo naroda nije puka parola, to nije luksuz, nije lijepa želja za svečana obraćanja. Jedinstvo naše zajednice je uvjet našeg opstanka.

Svaka podjela koja se unosi među nas, svaki pokušaj da se naša Zajednica fragmentira i da se naš narod podijeli po regionalnim, političkim ili ideološkim osnovama udarac je na ono što su naši preci i naši šehidi platili krvlju – upozorio je reisul-ulema.

Tokom proteklog perioda, kako je naglasio reisu-l-ulema Kavazović, moglo se svjedočiti mnogim iskušenjima kroz koja su prolazili narod i Zajednica.

– Bilo je pokušaja da se naš narod uništi u genocidu, a Islamska zajednica fragmentira, da se ona stavi u službu dnevnopolitičkih interesa, da se njena moralna vertikala savije pod trenutnim interesno-političkim vjetrovima. Bilo je, dakako, i prijetnji da nas se potpuno udalji iz društvenog života i da nas se svede na marginalno udruženja građana, kako bi nas se moglo disciplinirati – rekao je reisu-l-ulema.

U tom kontekstu je podsjetio da u Islamskoj zajednici nema partija ili stranaka, ali ima slobodnog promišljanja o njenom putu i budućnosti.

– Mi smo zajednica zasnovana na emanetu i moralnom kredibilitetu koji crpimo iz silsile od Vjerovjesnika, a.s., i povjerenju koje imamo od članova i pripadnika Zajednice – podsjetio je reisu-l-ulema Kavazović.

U rezimeu mandata, istakao je da najvećim uspjehom smatra podizanje nivoa institucionalne kulture u Islamskoj zajednici.

– Zajednicu smo normativno uredili, institucionalno osnažili i glavne procese u njoj proceduralno uredili.

Sve manje, rad organa i institucija zavisi od pojedinačnih volja, ličnih ambicija, emocija i karaktera, a sve se više rad zasniva na planovima i programima, normama, nadležnostima i procedurama.

Tako danas u svijetu funkcioniraju moderno uređeni i uspješni organizirani sistemi – izjavio je reisu-l-ulema.

Upozoravajući na izazove današnjice, aktuelni trenutak je opisao kao onaj u kojem se "naš identitet preispituje na način na koji ranije generacije nisu poznavale".

– Svijet je postao poprište sukoba globalista i suverenista, a vještačka inteligencija sve više oblikuje naš svijet. Nastaju novi politički pokreti i na njima zasnovane ideologije na svim stranama svijeta. Sve to kuca na naša i vrata, odnosno ekrane, naše djece. Vodit će se teška borba da sačuvamo našu dušu, našu vjeru i naš bošnjački duh – kazao je reisu-l-ulema.

U svemu tome, napomenuo je, najvažnije će biti pobijediti strah.

– Mi smo to i do sada činili, postojano i hrabro. Bošnjak konačno zna ko je i što je. On sve bolje poznaje svoju vjeru, svoj jezik, svoju historiju i dobro zna što znači živjeti u svojoj vjeri i na svojoj bosanskoj zemlji. Zato, imam puno povjerenja u novu generaciju naše djece, koja zna da se može natjecati s drugima i pobijediti i koja je spremna čuvati svoju vjeru, narod i domovinu. Svjedočimo to na svakom koraku – istakao je reisul-ulema.

Referirajući se na nadolazeće izbore u Islamskoj zajednici napomenuo je na važnost ulaganja truda kako bi u svim tijelima Islamske zajednice za koje se provode izbori, od džematskog odbora do Sabora, uključili najbolji, najčestitiji i najsposobniji.

– Zajednica se razvija, njeni programi su sve obimniji i zahtjevniji. Naši vjerski autoriteti mogu odgovoriti potrebama vjernika i zahtjevima vremena samo u sinergiji s najboljim od naših džematlija. Svi naši dosadašnji uspjesi su zajednički. Zajednicu trebamo nastaviti razvijati na temelju našeg islamskog poimanja života i svijeta u kojem živimo – poručio je reisul-ulema Kavazović.

Uputio je i poruku komšijama s kojima Bošnjaci žive u Bosni i Hercegovini, Sandžaku i bilo gdje u svijetu.

– Želim ponoviti ono što smo isticali i ranije: muslimani u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci, nikada nisu bili i nikada neće biti prijetnja nikome. Mi smo Zajednica koja vjeruje u suživot i u dijalog, u poštivanje svake ljudske duše. Naša poruka je poruka mira koji se gradi na poštivanju ljudskog dostojanstva i pravde. Bez toga nema mira ni za nas, ni za druge – naglasio je reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović, prenosi Preporod.

# REISU-L-ULEMA HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# BOŠNJACI
# BIH
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