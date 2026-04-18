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KRIMINAL

Tehničko-remontni zavod Hadžići na rubu egzistencije: Direktor iz NiP-a prevario radnike

Isti taj direktor nakon lokalnih izbora, na kojima nije odnio pobjedu, nagrađen je imenovanjem na direktorsku poziciju KJKP „Rad“

Radnici na rubu. Facebook

Piše: Mirela Pekušić

18.4.2026

Radnici Tehničko-remontnog zavoda Hadžići posljednjih mjeseci bili su na rubu egzistencije, jer više od četiri mjeseca nisu bili primili plaću. Ove sedmice isplaćena im je jedna i obećana još jedna, a do kraja mjeseca treća. Koliko je situacija ozbiljna, govori i to da je prije nekoliko dana jedan od radnika objavio fotografiju praznog frižidera.

Još krajem februara radnici su održali mirni protest i obustavu rada, te zaprijetili generalnim štrajkom ukoliko im se ne isplate zarađene plaće i ne obezbijede poslovi i repromaterijali za nesmetan nastavak proizvodnje.

Kazić: Obećavao „mnogo bolje dane“. Facebook

Tada je trenutni direktor TRZ-a Hadžići Enes Kazić priznao da radnici nisu dobili dvije plaće, ali da se u medijima pojavljuju “senzacionalistički intonirane objave”.

Treba podsjetiti da je Kazić kao kandidat Naroda i Pravde (NiP) za načelnika Općine Hadžići obećavao “mnogo bolje dane za Hadžiće”, a realnost njegovog direktorovanja su prazni frižideri radnika. Isti taj direktor nakon lokalnih izbora, na kojima nije odnio pobjedu, nagrađen je imenovanjem na direktorsku poziciju KJKP „Rad“, a nakon toga i na mjesto v. d. direktora TRZ „Hadžići“.

I dok njegov stranački šef Elmedin Konaković smatra da je zapošljavanje po rođačkim i stranačkim linijama "zaista štetno po društvo", lista kadrova NiP-a koji su se uhljebili u institucijama u KS, ali i drugim preduzećima, poprilično je duga.

Zbog Kazićevog vođenja preduzeća, ministar Lakić je u petak, 10. aprila, razgovarao s predstavnicima sindikata TRZ Hadžići, s ciljem pronalaska rješenja za stabilizaciju i oporavak ovog preduzeća. Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije saopćeno je da je na sastanku razmatrano trenutno stanje u kompaniji, kao i konkretne mjere usmjerene ka njenom oporavku i dugoročnoj održivosti, uz veće uključivanje domaćih industrijskih kapaciteta.

Načelnik Općine Hadžići Eldar Čomor za „Avaz“ je kazao da je Tehničko-remontni zavod Hadžići decenijama bio ponos općine i važan dio industrijske tradicije Hadžića.

- Zato nas sve duboko pogađa teška situacija u kojoj se Zavod nalazi, a posebno činjenica da radnici već duži period (decembar 2025., januar i februar 2026. godine) nisu primili plate. Potpuno razumijemo zabrinutost radnika i njihovih porodica – kazao je.

Načelnik Općine apeluje

Apelovao je na nadležne institucije da hitno razmotre mogućnost pružanja neophodne podrške TRZ-u Hadžići, kako bi se omogućila isplata zaostalih plaća radnicima, pokretanje proizvodnje i realizacija pokrenutih ugovora, te kako bi se spriječilo gašenje preduzeća i očuvala postojeća radna mjesta.

Čomor: Spreman sam pružiti punu podršku. Facebook

- Spreman sam pružiti punu institucionalnu podršku u okviru svojih nadležnosti svim aktivnostima koje doprinose očuvanju i daljem razvoju TRZ-a Hadžići u interesu radnika i lokalne zajednice. Općina Hadžići nije osnivač niti većinski vlasnik TRZ-a (to je Federacija BiH), ali ovo pitanje smatramo izuzetno važnim za našu lokalnu zajednicu i zato smo spremni pružiti svu podršku u okviru naših nadležnosti, posebno u oblasti infrastrukture i logističke podrške – istakao je.

Naredni koraci

U narednim danima, u saradnji s Općinskim vijećem Hadžići, upućujemo urgenciju za rješavanje ovog problema prema Federalnoj direkciji za namjensku industriju, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, predsjedniku Vlade FBiH Nerminu Nikšiću i Vladi FBiH – kazao je Čomor za „Avaz“.

# NIP
# TRZ HADŽIĆI
# ENES KAZIĆ
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