Katastrofalna situacija u glavnom gradu pod vodstvom Trojke: Sarajevo je u kolapsu!

Sarajevo se ovih dana suočava s nizom problema koji zajedno ostavljaju utisak grada u ozbiljnom sistemskom rasulu. Nestanci vode, učestali kvarovi na mreži, oštećene saobraćajnice i sve teža situacija u javnim institucijama pretvaraju svakodnevni život građana u borbu za osnovne uslove.
Situacija se nije stabilizovala
Nakon što je u srijedu gotovo cijeli grad ostao bez vode zbog radova na glavnom cjevovodu, situacija se nije stabilizovala. Naprotiv – uslijedio je niz novih kvarova širom Sarajeva. Naselja poput Koševskog Brda, Ciglana, Velešića i Pofalića i dalje se suočavaju s prekidima u vodosnabdijevanju, a iako iz Vodovoda tvrde da se sistem postepeno stabilizira, mnogi građani vodu još nemaju.
Informacije su često nedovoljne, linije za kontakt preopterećene, a obavještenja kasne. Građani su ogorčeni, posebno jer su pojedini bez vode ostali i više od 24 sata bez ikakve najave. U komentarima dominira osjećaj da sistem funkcioniše tek kada dođe do kvara – i to sporo i neefikasno.
Stručnjaci upozoravaju da je način izvođenja radova mogao dodatno pogoršati stanje. Pražnjenje sistema dovodi do ulaska zraka u cijevi, što pri ponovnom puštanju vode izaziva hidrauličke udare i nove kvarove. Iz „Vodovoda“, s druge strane, tvrde da je riječ o jedinom tehnički pouzdanom rješenju i da su alternativne metode rizične ili neprecizne.
Dok se rasprava vodi između struke i institucija, građani snose posljedice. A problemi se ne zaustavljaju na vodi.
Najdublji simptom
Stanje gradske infrastrukture dodatno pogoršava sliku. Ulice su na brojnim mjestima oštećene, s rupama i zakrpama koje otežavaju saobraćaj i povećavaju rizik za vozače. Fotografije iz centra grada, poput Radićeve ulice, jasno pokazuju nivo zapuštenosti koji više nije moguće ignorisati.
No, možda najdublji simptom krize dolazi iz sfere kulture. Narodno pozorište Sarajevo bilo je primorano zatvoriti svoje radioničke prostorije zbog ozbiljnih oštećenja objekta i nesigurnih uslova rada. Prema nalazu vještaka, prostor nije ispunjavao ni minimalne sigurnosne standarde. To u praksi znači da je izrada scenografije za nove predstave trenutno onemogućena, dok je održavanje postojećih produkcija znatno otežano.
Ovaj slučaj nije izolovan. On je samo najvidljiviji primjer šireg problema – hroničnog nedostatka ulaganja u javne i kulturne institucije. Mnoge od njih godinama funkcionišu na ivici, s minimalnim sredstvima i bez ozbiljne strategije obnove i razvoja.
Grad koji ne funkcioniše
Sve to zajedno stvara sliku grada koji ne funkcioniše kao sistem, već kao niz parcijalnih reakcija na krize. Voda nestaje, cijevi pucaju, ceste propadaju, institucije se zatvaraju – a odgovori dolaze sporo, često tek kada problem već eskalira. U takvim okolnostima, Sarajevo više ne djeluje kao grad koji upravlja svojim problemima, već kao grad koji ih sustiže. A između tehničkih objašnjenja, saopštenja i poziva na strpljenje, ostaje suštinsko pitanje: koliko još ovakav sistem može izdržati prije nego što kolaps postane potpuni?