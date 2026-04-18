Katastrofalna situacija u glavnom gradu pod vodstvom Trojke: Sarajevo je u kolapsu!

Sarajevo se ovih dana suočava s nizom problema koji zajedno ostavljaju utisak grada u ozbiljnom sistemskom rasulu. Nestanci vode, učestali kvarovi na mreži, oštećene saobraćajnice i sve teža situacija u javnim institucijama pretvaraju svakodnevni život građana u borbu za osnovne uslove. Situacija se nije stabilizovala Nakon što je u srijedu gotovo cijeli grad ostao bez vode zbog radova na glavnom cjevovodu, situacija se nije stabilizovala. Naprotiv – uslijedio je niz novih kvarova širom Sarajeva. Naselja poput Koševskog Brda, Ciglana, Velešića i Pofalića i dalje se suočavaju s prekidima u vodosnabdijevanju, a iako iz Vodovoda tvrde da se sistem postepeno stabilizira, mnogi građani vodu još nemaju.

Dobar dio grada nije imao vode . Facebook Dobar dio grada nije imao vode . Facebook

Informacije su često nedovoljne, linije za kontakt preopterećene, a obavještenja kasne. Građani su ogorčeni, posebno jer su pojedini bez vode ostali i više od 24 sata bez ikakve najave. U komentarima dominira osjećaj da sistem funkcioniše tek kada dođe do kvara – i to sporo i neefikasno. Stručnjaci upozoravaju da je način izvođenja radova mogao dodatno pogoršati stanje. Pražnjenje sistema dovodi do ulaska zraka u cijevi, što pri ponovnom puštanju vode izaziva hidrauličke udare i nove kvarove. Iz „Vodovoda“, s druge strane, tvrde da je riječ o jedinom tehnički pouzdanom rješenju i da su alternativne metode rizične ili neprecizne. Dok se rasprava vodi između struke i institucija, građani snose posljedice. A problemi se ne zaustavljaju na vodi. Najdublji simptom Stanje gradske infrastrukture dodatno pogoršava sliku. Ulice su na brojnim mjestima oštećene, s rupama i zakrpama koje otežavaju saobraćaj i povećavaju rizik za vozače. Fotografije iz centra grada, poput Radićeve ulice, jasno pokazuju nivo zapuštenosti koji više nije moguće ignorisati.

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