Sabor Islamske zajednice imenovao izborna tijela za izbor novog reisu-l-uleme

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na sjednici u Sarajevu donio je Odluku o raspisivanju izbora za reisu-l-ulemu i imenovao nadležne komisije koje će provesti kompletnu proceduru izbora novog poglavara.

Poglavar Islamske zajednice

Aktuelni reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović na ovoj funkciji je od 2012. godine, kada je izabran za poglavara i vrhovnog muftiju Islamske zajednice.

Drugi put, Kavazović je izabran za reisu-l-ulemu 2019. godine, i prema Ustavu Islamske zajednice u BiH, nakon dva mandata ne može više biti predložen kao kandidat za ovu poziciju.

Prema Pravilniku o izboru reisu-l-uleme, za reisu-l-ulemu može biti kandidovan istaknuti alim koji posjeduje srednje i visoko islamsko obrazovanje, koji je obavljao dužnosti u Islamskoj zajednici najmanje 15 godina i koji je svojim ponašanjem stekao opći ugled i povjerenje pripadnika i članova Islamske zajednice, te koji nije mlađi od 40 godina.

Sabor je imenovao i nadležne komisije, nakon što je donio odluku o provedbi procedure izbora reisu-l-uleme.

Procedura izbora

Proceduru izbora provodit će Komisija za izbor koju čine predsjednik i potpredsjednici Sabora, predsjednik Ustavne komisije Sabora i predsjednik Glavne izborne komisije, a evidentiranje kandidata obavljat će saborska komisija od 18 članova koju čine po jedan najstariji sabornik iz svakog izbornog okruga.

Kandidati su obavezni Saboru predstaviti pisane programe, nakon čega će Sabor na sjednici glasanjem utvrditi listu od najmanje dva, a najviše tri kandidata za reisul-ulemu.

Nakon toga, listu Sabor dostavlja Izbornom tijelu za izbor reisu-l-uleme, koje čine sabornici Islamske zajednice, članovi Rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora medžlisa.

Sabor će nakon toga zakazati sjednicu Izbornog tijela, koje će izbor reisu-l-uleme izvršiti tajnim glasanjem između utvrđenih kandidata, a za reisu-l-ulemu će biti izabran kandidat koji dobije većinu glasova ukupnog broja članova Izbornog tijela.

Objavljivanje izbora

Prema Pravilniku, nakon objavljivanja izbora pristupit će se biranju posebnog odbora za predaju Menšure, svečanog dokumenta kojim se potvrđuje da je određeno lice legalno imenovan, odnosno izabran reisul-ulema i da je kao takav ovlašten da u smislu šerijatskog prava daje šerijatska ovlaštenja ostalim vjerskim službenicima.

Novoizabranom reisu-l-ulemi Menšuru predaje predsjednik Sabora najdalje u roku od 30 dana od dana izbora, na svečanosti kojoj prisustvuju svi članovi Izbornog tijela.