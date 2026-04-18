Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini organizovala je skup "Za slobodu palestinskih zarobljenika"

Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini okupila se danas u Sarajevu, na Trgu djece Sarajeva, u okviru skupa "Za slobodu palestinskih zarobljenika".

Palestinska ambasadorica u BiH Silvija Abu Laban (Sylvia Abu Laban) obratila se prisutnima, na početku uzvikujući "slobodna Palestina".

- Okupili smo se danas na Dan palestinskih zatvorenika, ne da bismo obilježili prolaznu simboličnu priliku, već da pred međunarodnom savješću otvorimo pitanje koje ne smije ostati na margini interesovanja: pitanje slobode kada se gazi, dostojanstva kada se ponižava i zakona kada se lišava svoga smisla. Kada ovu sliku sagledamo u cjelini, ne vidimo samo pojedinačna kršenja, već čitav sistem: pritvaranje bez suđenja, suđenja bez osnovnih garancija, djecu koja se uvode u kazneni sistem, kućni pritvor koji dom pretvara u kavez, izgladnjivanje i medicinsko zanemarivanje, zabranu pristupa Crvenom krstu i advokatima, mučenje i ponižavajuće postupanje, prijetnje smrtnom kaznom te zadržavanje tijela preminulih - kazala je.

Dodala je da se sve to dešava pod dugotrajnom vojnom okupacijom, nad narodom koji je zaštićen međunarodnim humanitarnim pravom.

- Četvrta Ženevska konvencija jasno propisuje ograničenja za okupatorsku silu, uključujući pitanja suđenja, kažnjavanja i mjesta pritvora. Također, Konvencija o pravima djeteta zabranjuje mučenje djece i naglašava da njihovo lišavanje slobode mora biti posljednja mjera u izuzetnim situacijama, a ne pravilo. Nedavni pozivi Ujedinjenih nacija jasno su istakli da je novi zakon o smrtnoj kazni u suprotnosti s međunarodnim obavezama Izraela. Stoga, ono što je potrebno od ovog događaja nije verbalno saosjećanje niti samo izražavanje zabrinutosti. Potrebno je konkretno djelovanje . poručila je.

Prvi korak

Kako je naglasila, prvi korak mora biti jasan i nedvosmislen stav protiv zakona o pogubljenju zatvorenika, uz zahtjev za njegovo hitno ukidanje.

- Drugo, potreban je pritisak za hitno ponovno omogućavanje posjeta Crvenog krsta i osiguravanje da zatvorenicima mogu pristupiti advokati i nezavisni ljekari. Treće, potrebno je odbacivanje administrativnog pritvora kao sredstva lišavanja slobode mimo pravnih standarda, te zahtjev za oslobađanje djece, žena, bolesnih i starijih osoba. Četvrto, potrebno je pokretanje nezavisnih i efikasnih međunarodnih istraga o mučenju, seksualnom nasilju, medicinskom zanemarivanju i smrtnim slučajevima u zatvorima. Peto, potreban je ozbiljan rad na vraćanju tijela ubijenih i preminulih zatvorenika te okončanje prakse grobalja brojeva. Šesto, neophodno je pretvaranje principa međunarodnog prava iz tekstova koji se citiraju u stvarne mehanizme odgovornosti, pritiska i zaštite - kazala je.

"Šutnja nije neutralnost"

Istakla je da šutnja u ovom slučaju nije neutralnost, a da oklijevanje nije mudrost.

"Svaki govor o međunarodnom pravu gubi smisao ako ne obuhvata one iza rešetaka, one kojima je uskraćena pravda i one koji su danas suočeni s prijetnjom smrti pod imenom "zakona". Ne tražimo privilegije za palestinske zatvorenike. Tražimo ono što bi trebalo biti osnovno u svakom pravnom sistemu koji se poziva na humanost: da čovjek ne bude pogubljen pod okupacijom, da dijete od dvanaest godina ne bude zatvoreno, da niko ne bude pritvoren godinama bez optužnice, da zatvorenik ne bude izgladnjivan niti lišen liječenja, da mu ne budu uskraćene posjete i pravna pomoć, da njegovo tijelo ne bude zadržano nakon smrti. Ovo nisu ekstremni politički zahtjevi. Ovo je minimum pravde - rekla je.

Na kraju je zaključila:

- I danas, iz Sarajeva, iz grada koji zna šta znače opsada, bol i sjećanje, poručujemo: pitanje palestinskih zatvorenika nije samo palestinsko pitanje – to je svakodnevni test vjerodostojnosti cjelokupnog međunarodnog sistema. Ili će međunarodno pravo ostati živi autoritet koji se primjenjuje na sve, ili će postati lijep tekst bez zaštite, bez pravde i bez učinka. Sloboda za zatvorenike. Dostojanstvo za uhapšene. Pravda za Palestinu - zaključila je.

Podsjetimo, krajem marta Parlament Izraela usvojio je zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince osuđene za smrtonosne napade, što je izazvalo oštre reakcije evropskih zemalja i organizacija za ljudska prava, koje tvrde da je riječ o diskriminatornoj mjeri.