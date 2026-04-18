Zastava RBiH osvanula na sahat-kuli u Počitelju, gradska uprava traži hitno uklanjanje

Zastava Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima pojavila se na sahat-kuli u Počitelju, što je izazvalo reakciju iz Grada Čapljine, odakle su osudili ovaj čin te ga označili kao zloupotrebu bh. nacionalnog spomenika.

- Grad Čapljina najoštrije osuđuje postavljanje zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima na sahat-kulu u Počitelju, objekt koji je dio nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Iako navedeni simbol ima historijsko utemeljenje, činjenica je da je korišten i kao ratna zastava te danas nosi snažnu političku i identitetsku poruku. Njegovo isticanje na ovako osjetljivom i zaštićenom prostoru smatramo neprihvatljivim jer predstavlja svjesno unošenje ratne simbolike u prostor koji mora ostati izvan političkih i historijskih prijepora", naveli su iz Grada Čapljina.

Dodali su da ovakvi postupci ne doprinose očuvanju zajedničke baštine, nego produbljuju stare podjele i šalju poruke koje su suprotne odgovornom i stabilnom društvenom okruženju kojem u Čapljini teže.

- Počitelj nije i ne smije biti mjesto na kojem će se kroz simbole prizivati i normalizovati narativi iz ratnog perioda. Posebno zabrinjava pokušaj korištenja nacionalnog spomenika za nametanje jednostrane simbolike, čime se direktno narušava njegov karakter zajedničke kulturno-historijske baštine i zloupotrebljava prostor koji pripada svima. Treba naglasiti da je Počitelj proglašen nacionalnim spomenikom te da su za sve zahvate na njegovim objektima nadležne institucije: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Zavod za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, uz uključene kantonalne institucije iz oblasti kulture. Svako postavljanje obilježja bez njihove saglasnosti predstavlja neovlašten zahvat i kršenje zakona - poručili su.

Iz Grada Čapljine zahtijevaju hitno očitovanje nadležnih institucija, uklanjanje sporne zastave te utvrđivanje i sankcionisanje odgovornih.

- Grad Čapljina neće tolerisati politizaciju, zloupotrebu i prisvajanje kulturno-historijskih spomenika, niti će šutjeti na postupke koji narušavaju dostojanstvo Počitelja i sigurnost međusobnog povjerenja u našoj zajednici - saopćeno je.