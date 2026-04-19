Zbog Međunarodne biciklističke utrke etapne obustave saobraćaja na dionici između Ljubuškog i Neuma

Zbog održavanja Međunarodne biciklističke utrke danas će između 12 i 15 sati dolaziti do etapnih obustava saobraćaja na dionici Ljubuški-Stolac-Neum.

Start utrke je u 12 sati ispred zgrade općine u Ljubuškom, kada će se u potpunosti blokirati saobraćaj ulicama Zrinskofrakopanska i na magistralnoj cesti M-6 (ulica Ante Starčevića). Prolazak karavana kroz Vitinu je u 12:10 sati, a karavan dalje odlazi prema Grabu i dalje na Bijaču. Prolazak biciklista kroz Stolac očekuje se oko 13:30 sati, a saobraćaj će biti potpuno blokiran od 13 sati.

Na magistralnoj cesti Stolac-Neum potpuna obustava saobraćaja očekuje se u vremenu od 13 do 14 sati. Ulazak karavana u Neum planiran je oko 14:40 sati. Prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 15 sati, nakon čega se promet vraća u normalno stanje.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Danas od 6 do 18 sati zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila, na dionici magistralnog puta Draksenić-granični prijelaz Gradina/Jasenovac.

Također, 19.04.2026. godine od 00:00 do 18:00 sati zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 t ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja javnog skupa na dionicama: magistralnih puteva: Kozarska Dubica-Kostajnica; Kozarska Dubica-Draksenić; Draksenić-Gradiška i Kozarska Dubica-Prijedor.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.