Nikšić iz Vašingtona: Dobili smo zvaničnu potvrdu da je Južna interkonekcija projekat od nacionalnog interesa SAD

Delegacija Bosne i Hercegovine, predvođena ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i premijerom Fedracije BiH Nerminom Nikšićem, zadnjeg dana službenoga posjeta SAD se sastalo visokim dužnosnicima savezne države Maryland.

Razgovarano je o mogućnostima jačanja partnerstva, imajući u vidu da je država Maryland dokazani i trajni prijatelj Bosne i Hercegovine. Strateško opredjeljenje Vlade Federacije BiH, osim u oblasti odbrane, odnosi se i na privredu i investicije. U Dnevniku 2 Federalne TV o konkretnim rezultatima brojnih sastanaka i posjeta govorio je premijer FBiH Nermin Nikšić.

Značaj posjete

Po pitanju značaja posjeta, premijer je istakao:

- Želim iskazati zadovoljstvo činjenicom da jedna značajna delegacija Bosne i Hercegovine, zvanična delegacija predvođena zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministrom odbrane Helezom, bila je u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama gdje smo bez nekakvog PR agencija, bez nekakvog plaćanja usluga kako bismo došli do zvaničnika u State Departmentu, imali niz sastanaka u institucijama Sjedinjenih Američkih Država, vrlo produktivnih sastanaka.

Prije svega, krenuli smo od gospodina Hanrahana, koji je u State Departmentu zadužen za Evropu i Euroaziju i zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti koliko je on informisan i koliko on zna o događajima u Bosni i Hercegovini. Nakon toga sastanci sa ministrima, sa kongresmenima, niz sastanaka na marginama. Ne treba smetnuti da su delegacije činili ljudi koji su predstavljali kliničke centre iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i direktor Kliničkog centra u Sarajevu, gospodin Pilav, te niz obrazovnih institucija.

Smatram da su rezultati koje smo ovdje dogovorili, ono što smo dogovorili kao buduću saradnju, zalog i za stabilnost Bosne i Hercegovine i svakako za investiranje brojnih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u Federaciju Bosne i Hercegovine.

U kontekstu poruka iz State Departmenta, sa fokusom na ministra Christophera Wrighta, Nikćić je istakao da su bili kod ministra.

Južna interkonekcija

- Bili smo i sa predstavnicima investitora, kompanije koja bi trebala da investira i gradi interkonekciju, odnosno Južnu plinsku interkonekciju. Tu smo dobili čvrsta uvjeravanja da američki investitor, odnosno da američka Export-Import banka stoji iza investitora, te da će finansirati svoje aktivnosti. I još jednom smo dobili zvaničnu potvrdu onoga što smo i ranije čuli, da je to projekt od nacionalnog interesa Sjedinjenih Američkih Država, te da će učiniti sve da bude realiziran u rekordnom roku.

Naravno, iskazali smo zadovoljstvo činjenicom da je Federalni parlament prepoznao tu potrebu i šansu, da smo stvorili pravnu regulativu i da je u ovom periodu pred nama ono što treba dalje realizirati. Također, moram istaći da smo u razgovoru sa ministrom otvorili niz drugih pitanja mogućnosti investiranja u Bosnu i Hercegovinu, spominjući sa nivoa Federacije mrežu brzih cesta, uključivanje koridora Vc, izgradnju elektrana i investiranje u neke druge energetske projekte zelene energije, te naišli na razumijevanje interesa za dalju saradnju - naveo je Nikšić.

Naglašeno je da su sastanku u Ministarstvu trgovine prisustvovali ministar odbrane Helez i ministar energetike Lakić. Premijer je dodao i da je ova direkcija osigurala i preko koje smo praktično mi djelimično finansirali kupovinu helikoptera za Oružane snage Bosne i Hercegovine do realizacije.

- Ministar Helez je bio u prilici da obiđe i vidi, pa čak i provoza jedan od tih helikoptera. Očekujemo naravno da će se u planiranim rokovima isporučiti i da otvorimo dalju priču. Mi smo jako zainteresovani da američki partneri budu ti koji će ući u našu namjensku industriju. Mi nijednog trenutka nismo zanemarivali, vrlo jasno smo ih upoznali da po našim propisima 51 posto vlasništva mora biti u državi Federaciji Bosne i Hercegovine, ali da bismo bili sretni da američki investitori uđu sa ovih 49 posto, odnosno da se angažuju koliko žele da budu ti partneri. Također smo govorili o nekim novim projektima u kojima bi oni mogli učestvovati i pokrenuti ih. Pokazali su svoj interes i nadam se da ćemo ići u dalju realizaciju - kazao je on.

Jedan od najstabilnijih partnerskih država BiH

U kontekstu sastanaka u Marylandu, Nikšić je dodao da "Savezna država Maryland se pokazala i u prošlosti kao jedna od najstabilnijih partnerskih država Bosne i Hercegovine".

- Pogotovo je to partnerstvo bilo izraženo kroz saradnju sa Ministarstvom odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Još jednom smo dobili potvrdu od njihovih najviših zvaničnika da će nastaviti taj dio saradnje. Nažalost, u proteklom periodu je bila zamrla saradnja na nivou zdravstvenog sektora, koja je ranije bila vrlo izražena. Dolaskom novog menadžmenta u Univerzitetski klinički centar ponovo je pokrenuta ta priča i imali smo priliku čuti njihov interes i zadovoljstvo za razmjenu iskustava, kadrova, međusobnu pomoć, dalje usavršavanje, te zadovoljstvo da žele sarađivati i biti prisutni kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Naravno, tu treba napomenuti i veliku ulogu formiranog Vijeća za saradnju, što su praktično naši građani, državljani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Marylandu, pripremili i realizirali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina - zaključio je Nikšić u Dnevniku 2 Federalne televizije.