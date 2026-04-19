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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA BIH

Cvijanović sa zvaničnikom State Departmenta Kaplunom u Donjoj Gradini

U Donjoj Gradini se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida u NDH

S. S.

19.4.2026

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović susrela se danas u Donjoj Gradini sa specijalnim izaslanikom za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom State Departmentu, ambasadorom rabinom Jehudom Kaplunom.

- Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini - napisala je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.

U Donjoj Gradini se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida u NDH.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# JEHUDA KAPLUN
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