Cvijanović sa zvaničnikom State Departmenta Kaplunom u Donjoj Gradini

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović susrela se danas u Donjoj Gradini sa specijalnim izaslanikom za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom State Departmentu, ambasadorom rabinom Jehudom Kaplunom.

- Hvala našem uvaženom gostu što je danas sa nama i što ćemo zajedno odati počast srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama stradalim u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini - napisala je Cvijanović u objavi na društvenim mrežama.

U Donjoj Gradini se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida u NDH.