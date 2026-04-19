Odlazak istaknutog funkcionera: Preminuo Kemo Čamdžija, dugogodišnji kadar SDA i nekadašnji potpredsjedavajući Vijeća naroda RS

Preminuo je dr. Kemo Čamdžija, u 65. godini života, član Glavnog odbora Stranke demokratske akcije, dugogodišnji političar i bivši potpredsjedavajući Vijeća naroda RS.

Vijest o njegovoj smrti saopćila je SDA, iz koje su naglasili njegov veliki doprinos u borbi za Bosnu i Hercegovinu i jačanju njenih institucija.

Kemo Čamdžija rođen je 20. juna 1961. godine u mjestu Kukavice, općina Rogatica. U najtežim trenucima za državu obavljao je dužnost predsjednika Ratnog predsjedništva Općine Rogatica, a bio je i pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tokom svoje bogate političke karijere obnašao je niz vrlo odgovornih funkcija na različitim nivoima vlasti.

Bio je predsjednik Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) u dva mandata, zastupnik u entitetskom i državnom parlamentu, te predsjednik Skupštine općine Rogatica. Također, obavljao je funkciju potpredsjedavajućeg Vijeća naroda RS, gdje je prethodno bio i predsjednik Kluba Bošnjaka.

Unutar Stranke demokratske akcije bio je na nekoliko istaknutih pozicija, između ostalog kao predsjednik Regionalnog odbora SDA Gornje Podrinje, predsjednik Općinskog odbora SDA Rogatica te član Glavnog odbora stranke.

- S velikom tugom i žaljenjem primili smo vijest o smrti dr. sc. Keme Čamdžije. Ostat će zapamćen kao predani borac za interese svog naroda i domovine, čovjek koji je svoj rad i život stavio u službu zajednice - saopćeno je iz SDA, uz upućeno iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Dženaza će se obaviti u ponedjeljak u 14:00 sati na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu.