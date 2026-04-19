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KATASTROFA

Video / Ramiz Zmaj i prijatelji su obnovili dom Ćamilu Mujiću: Pogledajte u kakvom stanju je sada kuća!

Jučer smo provjerili u kakvom stanju je Ćamilova kuća koja je bila dovedena u red i sređena za život dostojan čovjeka

Ramiz Zmaj i prijatelji su sredili kuću ali je Ćamil sve upropastio - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

19.4.2026

U septembru 2023. godine Ramiz Zmaj i njegovi prijatelji završili su kuću Ćamilu Mujiću iz Ciljuga kod Živinica. 

Ćamil je živio u krajnje neuvjetnom prostoru, kući koja to nije. Ćamil je bio bez vode, struje, kupatila, s krovom koji prokišnjava, na propalom kauču...

A onda je preko svog YouTube kanala Ramiz Zmaj Official pokrenuo akciju pomoći. Za nekoliko sedmica, nakon što su se brojni ljudi javili, renoviranje je počelo.

- Uz pomoć dobrih ljudi, ovo smo poprilično priveli kraju. Ćamil je naš komšija i čovjek se napatio. Mi smo odlučili da pomognemo, i dosta ljudi, vlasnika firmi se javilo. Sve smo platili, ali su ljudi pomogli da dobijemo materijal i ispod cijene - kazao je Ramiz Zmaj u septembru 2023. godine za “Dnevni avaz”.

Jučer smo provjerili u kakvom stanju je Ćamilova kuća koja je bila dovedena u red i sređena za život dostojan čovjeka.

Pogledajte video i sami procijenite.

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# RAMIZ ZMAJ
# ŽIVINICE
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