Video / Ramiz Zmaj i prijatelji su obnovili dom Ćamilu Mujiću: Pogledajte u kakvom stanju je sada kuća!

U septembru 2023. godine Ramiz Zmaj i njegovi prijatelji završili su kuću Ćamilu Mujiću iz Ciljuga kod Živinica.

Ćamil je živio u krajnje neuvjetnom prostoru, kući koja to nije. Ćamil je bio bez vode, struje, kupatila, s krovom koji prokišnjava, na propalom kauču...

A onda je preko svog YouTube kanala Ramiz Zmaj Official pokrenuo akciju pomoći. Za nekoliko sedmica, nakon što su se brojni ljudi javili, renoviranje je počelo.