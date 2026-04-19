Obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida u NDH: Evo ko je od zvaničnika sve prisustvovao

U Donjoj Gradini danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, zz prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih delegacija, među kojima su bile delegacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Komemoraciji su prisustvovali članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, predsjednik Vlade RS Savo Minić, ministri u Vladi RS, predstavnici Vlade Srbije i nižih nivoa vlasti iz RS. Među prisutnima je bio i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, dok se ambasadorica Izraela Galit Peleg javila putem videolinka.

Događaju je prisustvovao i specijalni izaslanik predsjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Uz zvaničnike, obilježavanju su prisustvovali i potomci preživjelih jasenovačkih logoraša, građani i učenici.

Centralni dio programa započeo je Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, koju je služio episkop marčanski Sava. U nastavku su položeni vijenci i cvijeće na grobnom polju Topole, dok su parastos i pomen žrtvama genocida održani na grobnom polju Hrastovi.

Vijence su položili predstavnici Vlade Srbije, delegacija Sjedinjenih Američkih Država predvođena specijalnim izaslanikom za borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplunom, kao i delegacija Izraela, koju je predvodio viši savjetnik u Ambasadi Države Izrael Ernest Grin.

Počast žrtvama odali su i predstavnici Vlade RS, delegacija Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata, delegacija romske zajednice, kao i predstavnici diplomatskog kora.