Povratak iz dijaspore: Bosanac novcem od prodaje kuće u Njemačkoj kupio pola rodnog sela

Selo Postinje, smješteno nedaleko od Travnika, ponovo se budi iz zaborava zahvaljujući viziji i trudu Pere Jurčevića.
Iako je veći dio života proveo u Njemačkoj, gdje je stvorio stabilnu karijeru i porodicu, Pero nikada nije prekinuo emotivnu vezu sa svojim rodnim mjestom.
Put od Augsburga do rodne grude
Pero je još kao dječak s roditeljima otišao u Njemačku. Tamo se obrazovao i pokrenuo uspješan biznis, osiguravši sebi lagodan život u Augsburgu.
Međutim, unutrašnji poziv za povratkom u Bosnu i Hercegovinu bio je jači od sigurnosti koju je nudio inostrani rad.
Nakon ratnih dešavanja, Postinje je zadesila sudbina mnogih bh. sela, mještani su se raselili, a imanja su postepeno propadala i stavljana su na prodaju.
Vidjevši kako njegovo selo polako nestaje, Pero je odlučio reagovati.
Donio je radikalnu odluku: prodao je svoju kuću u Njemačkoj i sav dobijeni novac investirao u otkup kuća, zemljišta i šuma u rodnom kraju.
- Kupio sam ono što je nekoć bilo naše, kuće, livade, šume i njive. Gotovo pola sela danas je ponovo u jednim rukama, ali s ciljem da ono opet oživi - objašnjava Pero dok se prisjeća djetinjstva provedenog na tim istim prostranstvima.
Vizija etno sela i turistički potencijal
Njegov poduhvat nije samo puka nostalgija, već ozbiljan plan za budućnost.
Pero namjerava Postinje transformisati u moderno turističko odredište i etno selo, pružajući posjetiocima autentičan mir i prirodu. Već za ljeto ove godine planira osposobiti 40 prenoćišta za turiste iz zemlje i svijeta.
- Život u tišini, prirodi i s autentičnom pričom ono je što ljudi danas traže, a mi to imamo - poručuje on, ističući da mu je krajnja namjera i lično trajno preseljenje u selo.
Porodična podrška i nada u povratak novih generacija
U ovoj misiji Pero ima podršku rođaka i prijatelja Dragana Balte, koji trenutno živi u Švicarskoj, ali dijeli slične snove o povratku.
Posebno ga raduje što njihova djeca već dolaze u Postinje na odmor. Pero ističe da njegov sin i nevjesta imaju želju da se vrate sa svojom djecom, što vidi kao ključ za dugoročni opstanak sela.
Nada se da će njegov primjer slijediti i drugi mještani, ako ne prije, onda barem kada dočekaju penziju.
Prisjećajući se prošlosti, Pero napominje da je Postinje prije rata imalo oko 120 stanovnika.
- Tada je bilo života u selu, a sada se nadam da ćemo uspjeti vratiti taj duh i ponovno oživjeti ovo mjesto - zaključuje Jurčević.