Povratak iz dijaspore: Bosanac novcem od prodaje kuće u Njemačkoj kupio pola rodnog sela

Selo Postinje, smješteno nedaleko od Travnika, ponovo se budi iz zaborava zahvaljujući viziji i trudu Pere Jurčevića.

Iako je veći dio života proveo u Njemačkoj, gdje je stvorio stabilnu karijeru i porodicu, Pero nikada nije prekinuo emotivnu vezu sa svojim rodnim mjestom.

Put od Augsburga do rodne grude

Pero je još kao dječak s roditeljima otišao u Njemačku. Tamo se obrazovao i pokrenuo uspješan biznis, osiguravši sebi lagodan život u Augsburgu.

Međutim, unutrašnji poziv za povratkom u Bosnu i Hercegovinu bio je jači od sigurnosti koju je nudio inostrani rad.

Nakon ratnih dešavanja, Postinje je zadesila sudbina mnogih bh. sela, mještani su se raselili, a imanja su postepeno propadala i stavljana su na prodaju.

Vidjevši kako njegovo selo polako nestaje, Pero je odlučio reagovati.

Donio je radikalnu odluku: prodao je svoju kuću u Njemačkoj i sav dobijeni novac investirao u otkup kuća, zemljišta i šuma u rodnom kraju.

- Kupio sam ono što je nekoć bilo naše, kuće, livade, šume i njive. Gotovo pola sela danas je ponovo u jednim rukama, ali s ciljem da ono opet oživi - objašnjava Pero dok se prisjeća djetinjstva provedenog na tim istim prostranstvima.