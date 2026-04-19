Kilometarske kolone na izlazu iz države: Ove granične prijelaze izbjegavajte

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5 t saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.