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LIDER SNSD-A

Dodik u Donjoj Gradini: Svatko ko mi miriše na ustašu moj je krvnik i neprijatelj

Nećemo zaboraviti, a ja neću ni oprostiti, svako ko mi miriše na ustašu moj je krvni i životni neprijatelj, rekao je

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell/PIXSELL

M. Až.

19.4.2026

U Donjoj Gradini danas je obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, uz prisustvo brojnih domaćih i međunarodnih delegacija, među kojima su bile delegacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je tom prilikom da su muslimani u Drugom svjetskom ratu imali njemačkog nacističkog vođu Adolfa Hitlera (Adolf Hitler), kojem su se obraćali, te ustvrdio da danas predstavnici bošnjačkog naroda imaju visokog predstavnika iz Njemačke – Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- Nećemo zaboraviti, a ja neću ni oprostiti, svako ko mi miriše na ustašu moj je krvni i životni neprijatelj - naglasio je Dodik.

Također se požalio što u Donju Gradinu nisu došli zapadni diplomati.

- Sram vas bilo - poručio je Dodik, optužujući prije svega Evropsku uniju da ignoriše srpske žrtve i da "muči" bosanske Srbe time što ih, kako je naveo, zadržava u Bosni i Hercegovini.

# DONJA GRADINA
# MILORAD DODIK
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