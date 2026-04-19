Jedanaestogodišnji Asim iz Ćehajića umjesto telefona izabrao farmu i stoku

U vremenu kada su tehnologija i društvene mreže u centru pažnje većine mladih, jedanaestogodišnji Asim iz Ćehajića, između Donjeg Vakufa i Bugojna, donosi potpuno drugačiju i inspirativnu priču. Dok njegovi vršnjaci sate provode na telefonima, Asim je izabrao da svoju energiju i interes usmjeri ka poljoprivredi i uzgoju stoke.

Njegov svakodnevni život izgleda potpuno drugačije od uobičajenog dječijeg ritma. Dan mu počinje rano, oko 7:30 ili 8:30, kada odlazi u štalu kako bi nahranio životinje, očistio prostor i pobrinuo se za svoje junice. Za njega to nije obaveza, već, kako kaže u razgovoru za Youtube kanal Srednja Bosna, pravo zadovoljstvo.

Asim posebno voli svoje dvije junice, Lipovu i Šarenku, koje su mu roditelji kupili kako bi mu ispunili želju i omogućili da se bavi onim što voli.

On ima jasnu poruku za svoje vršnjake koji su stalno na telefonima.

- Od telefona nema stvarne koristi, a od rada sa stokom ima teladi, mesa, mlijeka, sira i masla - poručuje Asim.

Mladi poljoprivrednik se osvrće i na komentare svojih vršnjaka koji često kažu da u štali "smrdi", iako, kako ističe, bez problema konzumiraju mlijeko i proizvode od mlijeka poput čokolina.

Iako je tek učenik petog razreda osnovne škole, Asim već ima jasne planove za budućnost. Želi upisati veterinarsku školu i jednog dana proširiti svoju farmu.

Njegovu posvećenost i trud prepoznala je i porodica, ali i nadležne institucije. Zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede Srednjobosanskog kantona, Asim je uspio nabaviti jednu od svojih junica, što mu je dalo dodatni podsticaj da nastavi razvijati svoj hobi koji sve više prerasta u ozbiljnu životnu priču.