Šmit: Oštro odgovoriti na govor mržnje i islomofobnu retoriku, treba vidjeti kako sprovesti odluku o Južnoj interkonekciji

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) s Antalijskog diplomatskog foruma poručio je da postoji snažna podrška međunarodne zajednice evropskom putu Bosne i Hercegovine, uz jasnu osudu islamofobne retorike i svakog oblika govora mržnje.

- Iza nas su tri dana intenzivnog i sadržajnog dijaloga. Mogu podijeliti utisak da u svijetu postoji snažna posvećenost očuvanju mira i života, kao i obnovi mira tamo gdje je narušen - rekao je Šmit.

Evropski put

Kada je riječ o Zapadnom Balkanu, Šmit je zahvalio svima koji podržavaju evropski put i integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

- Mogao sam vidjeti i potvrditi opredijeljenost međunarodne zajednice da se ide ka boljem razvoju - kazao je.

On je naglasio da je neophodno donositi zakonodavne odluke i usvajati zakone koji su ključni za proces evropskih integracija.

- Vidjeli smo odluku o Južnoj interkonekciji i sada treba vidjeti kako je zaista provesti kako bi gas bio dostupan po razumnim cijenama svima u Bosni i Hercegovini koji ga žele koristiti - rekao je Šmit.

Štetna retorika

Istakao je i, kako je naveo, dobru vijest, a to je fokus na sprečavanju porasta islamofobije i drugih podjela te retorike koja šteti društvenom integritetu u Bosni i Hercegovini.

- Bilo na nivou OSCE-a, Evropske unije, važnih država članica ili susjedstva na Zapadnom Balkanu, svi smo se složili da je potreban oprezan i odgovoran pristup. Zato je važno ne nastavljati s govorom mržnje. Ako se pojavi, što se posebno može očekivati u izbornoj godini, na njega se treba jasno i odlučno odgovoriti. Svi imaju pravo živjeti u Bosni i Hercegovini i slijediti evropske integracije stabilnosti i mira - rekao je Šmit.