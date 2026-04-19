U Bihaću održana ekološka akcija: Mladi i migranti zajedno protiv mržnje

U okviru inicijative Vijeće Evrope i Evropska unija “Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav”, u Bihaću je danas organizirana velika ekološka akcija čišćenja na više gradskih lokacija, čime je simbolično započelo obilježavanje Dan planeta Zemlja.

Akcija je obuhvatila čišćenje Gradske otoke, Vejzovca i Ceravaca, a realizirana je u saradnji s Gradskom upravom Bihaća, italijanskom organizacijom IPSIA, predstavnicima mladih te korisnicima Privremenog prihvatnog centra Lipa. Zajedničkim angažmanom učesnici su, osim ekološke dimenzije, poslali i snažnu društvenu poruku o potrebi borbe protiv govora mržnje i diskriminacije u Bosni i Hercegovini.

Kako je istaknuto tokom akcije, mladi iz Bihaća zajedno s korisnicima kampa Lipa pokazali su visok nivo društvene odgovornosti, naglašavajući da zajedničkim djelovanjem mogu doprinijeti zaštiti ljudskog dostojanstva i očuvanju prirode.

Podršku akciji dao je i gradonačelnik Elvedin Sedić, koji je naglasio značaj uključivanja različitih društvenih grupa u ovakve aktivnosti.

- S dolaskom proljeća krenule su i prve ekološke aktivnosti u našem gradu. Posebno mi je drago što prvu ovogodišnju akciju čišćenja radimo s ljudima u pokretu. Iako im je Bihać samo privremena destinacija, imaju razvijenu svijest o potrebi očuvanja životne sredine i danas zajedno s nama čiste na tri lokacije. Zahvaljujem se našim međunarodnim partnerima koji su odlučili organizirati ovu akciju u Bihaću - izjavio je Sedić.

Pored predstavnika lokalne vlasti, u akciji su učestvovali i međunarodni zvaničnici te predstavnici IPSIA-e, organizacije koja je u Unsko-sanskom kantonu prisutna već tri decenije kroz realizaciju brojnih humanitarnih projekata i kontinuiranu podršku lokalnim zajednicama.